فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن تحذير الأرصاد الجوية من سحابة السوبر سيل أو السحابة الخارقة، والتي تعد إحدى الظواهر الجوية الشديدة التي تحدث حول العالم، حيث سيطرت التغيرات المناخية على جميع دول العالم، ومن بينها مصر.

وكانت أحياء ليبية قد تعرضت للغرق وصلت إلى حد السيول، بعد تشكل سحب السوبر سيل المعروفة إعلاميا بالسحابة الخارقة، نظرا لما تُسببه من سيول وفيضانات.

ويتكون هذا النوع من السحب عادةً في ظروف خاصة جدا، فهي تحتاج رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء، «هواء بارد» «وهواء دافئ رطب» وتتكون تلك السُحب في مناطق فوق المدارية لزيادة فرص تقابل هذه الأنواع من الرياح، التي ينتج عنها تكون هذا النوع من الخلايا السحابية.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، الى أن هذه السحابة يصاحبها وابل كثيف من حبات البَرَد العملاقة للغاية، حيث يصل قطر بعضها إلى 7 سنتيمترات أي بحجم حبات البرتقال، وتترافق أيضًا بسقوط الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية، وتقطع تلك السحب مساحات كبيرة جدا بحسب طول عمر المنخفض البارد وحجم جبهته الباردة.



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