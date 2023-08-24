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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. النزول بدرجات القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى 2023 /2024 م للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 3 درجات ليكون 225 درجة بعد أن كان 228 درجة، وذلك فى بعض المدارس التى بها أماكن شاغرة بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لإستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي وإستكمال الأعداد المطلوبة وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

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كما تمت الموافقة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى ١٧٥ درجة وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لايخالف القرار.

وأكد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على إستمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

مشيرا الى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة ( العامة والفنية ).

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