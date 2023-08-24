بإطلالة راقية | خطيبة نجم الأهلي تتلألأ في أحدث ظهور .. صور

تألقت سلمى صقر خطيبة نجم النادي الأهلي مروان عطية بصورتين جديدتين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فى أحدث ظهور لها.

وبمكياج جذاب، وملامح رقيقة خطفت "سلمي" قلوب متابعيها بظهورها الرائع المتألق ، تفاعل معها متابعوها الذين أبدوا إعجابهم بظهورها المميز ، ولاقت إطلالتها ردود أفعال كبيرة.

وعلي جانب آخر يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالفريق قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق