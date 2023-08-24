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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يعلن عن أحداث مهمة في المملكة بنهاية 2023

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس عن أحداث مهمة تستضيفها المملكة خلال الشهور المتبقية من العام الجاري 2023.

وأكد وزير الخارجية السعودي إن المملكة ستستضيف قمتين بنهاية العام الجاري، الأولى "سعودية - إفريقية" والثانية “عربية – إفريقية”.

وأضاف بن فرحان، أن السعودية ستستضيف أيضا اجتماعا بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة آسيان، في أكتوبر المقبل، بحسب تصريحاته لفضائية "الشرق".

وقال وزير الخارجية السعودي إن انضمام المملكة إلى أي تحالف أو تكتل سيكون إضافة مهمة لها، مضيفا أن الرياض تنتظر التفاصيل من منظمي "بريكس" بشأن طبيعة العضوية لتتخذ القرار المناسب.

وأكد "بن فرحان" أن مشاركة السعودية ووجودها في أي تكتل يعزز من التنافسية بحكم حجم اقتصاد المملكة وموقعها، لافتا إلى أن المملكة تركز في سياستها الخارجية على بناء شراكات اقتصادية لدعم مسيرة التنمية.

وأوضح أن نظرة السعودية لـ"بريكس" ولكل الشراكات تأتي من نظرتنا لتعزيز الاقتصاد ودعم التنمية.

وتوصل زعماء دول البريكس إلى قرار بقبول بتوسيع المنظمة وقبول ستة دول هي مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين، وستفعل العضوية رسميا اعتبارا من الأول من يناير 2024.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مجلس التعاون الخليجي رابطة أسيان بريكس

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