رئيس الوزراء: يجب وضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية للدول النامية

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تكثيف الجهود للتعامل مع أهم المخاطر التي تواجها الدول النامية وهي أزمة الغذاء من خلال تكثيف الجهود في إطار العمل متعدد الاطراف بما يلبي احتياجات الدول النامية .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته إمام قمة مجموعة بريكس ،:" يجب إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر انصافا لاحتياجات الدول النامية ، إضافة إلى وضع أليات لتخفيف عبء الديون الخارجية عبر الإعفاء او السداد الميسر ".

وأضاف مصطفى مدبولي:" نتطلع إلى دعمكم لما اطلقناه مع الدول الافريقية لمبادرة تحالف الديون من اجل التنمية المستدامة لخلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية بما يبتضمن مبدالة الديون بمشروعات تنموية ".

وتابع مصطفى مدبولي:" من الضروري البناء على نتائج مؤتمر كوب 27 وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الاطراف في تمويل العمل المناخي لتنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة المخاطر ".