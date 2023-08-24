مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة مدوية بشأن صلاح

لا صوت يعلو فوق صوت الانتقال المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "العديد من المصادر الصحفية تؤكد موافقة محمد صلاح رسمياً على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي".

وترددت مؤخرا أنباء عن اقتراب محمد صلاح، من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اتحاد جدة قد نجح في ضم لاعبين من نجوم الكرة العالمية هذا الصيف، مثل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ونجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، وفابينيو متوسط ميدان ليفربول وجوتا لاعب سيلتيك الإسكتلندي.