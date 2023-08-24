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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التكييف.. الحكومة الأمريكية تبدأ خطة تخفيف الأحمال على الكهرباء

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في أمريكا

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، بأنه قد لا يكون لدى شبكتين كهربائيتين أمريكيتين طاقة كافية لتلبية الطلب بالإضافة إلى الاحتياطيات المطلوبة، حيث تقوم المنازل والشركات بتشغيل مكيفات الهواء الخاصة بها هربا من موجة حر شديدة تضرب تكساس وغيرها من الولايات الأمريكية.

وحث مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس، الذي يدير الشبكة لأكثر من 26 مليون عميل، السكان على الحفاظ على الطاقة طواعية اليوم الخميس لأنه يتوقع نقصا في السعة الاحتياطية وسط عدم توفر إمدادات.

تحمل شبكات الطاقة احتياطيات لضمان بقاء النظام موثوقا به في حالة تعطل محطة طاقة كبيرة أو خط نقل بشكل غير متوقع، وعندما لا يكون لدى الشبكة موارد كافية لتلبية الطلب بالإضافة إلى الاحتياطيات المطلوبة، يمكن للمشغلين اتخاذ خطوات طارئة لتقليل الاستخدام وزيادة الإمدادات.

انقطاعات متناوبة خاضعة للرقابة

وتشمل هذه الخطوات الواردات من مناطق أخرى، ودعوات للحفاظ على الطاقة، وفي أسوأ الحالات، انقطاعات متناوبة خاضعة للرقابة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي غير المنضبط.

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يشعر سكان تكساس بالقلق من الطقس القاسي منذ أن تركت عاصفة قاتلة في فبراير 2021 الملايين بدون كهرباء ومياه وتدفئة لعدة أيام حيث اكافح السلطات لمنع انهيار الشبكة.

تتوقع الأرصاد الجوية الأمريكية أن تصل درجات الحرارة في هيوستن، أكبر مدينة في تكساس، إلي 41.7 درجة مئوية اليوم الخميس.

أمريكا تكساس موجة حر شديدة التكييف

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