تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. اداب حلوان تكشف تفاصيل برامج الساعات المعتمدة .. وتعلن شروط الالتحاق بالترجمة الفورية

تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ :

آداب حلوان تعلن تفاصيل برنامج الترجمة الفورية بقسم اللغة الإنجليزية

شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣ بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الخميس ٢٤ أغسطس.

وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى و الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .

و صرحت الدكتورة مها حسني عميدة كلية الآداب جامعة حلوان للطلاب الراغبين بالتقدم لكلية الاداب بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ عن الاستعداد لاستقبال الطلاب بتنسيق الكليات ٢٠٢٣ بأقسام و عدة برامج فريدة ولكل قسم شروط محددة .

و كشفت الكلية ان من هذه البرامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية والذي يمنح الدارسين درجة الليسانس في الترجمة الفورية والتحريرية.

و يهدف البرنامج إلي تخريج مترجمين متميزين في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، ويقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، وتتم الدراسة في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد البرنامج على أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

وتكون مدة الدراسة 4 سنوات على ثمانية فصول دراسية مع بداية العام الدراسى الجديد ، ويشترط أن يجتاز الطالب امتحان القبول، ويمنح الدارس بعد انتهاء البرنامج شهادة درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية ترجمة فورية وتحريرية.

ويتميز البرنامج بوجود عدد من المقررات التي تعمل على تنمية مهارات الطالب في المجالات التالية:

١- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، فضلا عن اللغة العربية الأم.

٢- إجادة أنواع مختلفة من الترجمة التخصصية من اللغة الإنجليزية الي اللغة العربية والعكس.

٣-اكتساب مهارة الفن والتعبير في لغة أوروبية أخرى (ألماني - فرنسي).

٤-امتلاك المهارات المهنية والتقنية اللازمة التي تؤهل الطالب لسوق العمل.

٥- يقوم بالتدريس نخبة متميزين من الأساتذة المتخصصين في مجال الدراسة.

٦-يعتمد البرنامج على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

٧-وجود مخططات اختيارية مما يتيح للطالب الحرية في اختيار دراسته.

كما قد أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب التقديم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بنظام الساعات المعتمدة

وأشارت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إلى أن التقدم للبرنامج يتم من خلال تقديم الاوراق و الشروط التالية :

صورة من شهادة الثانوية العامة

صورة من شهادة الميلاد

صورة من بطاقة الرقم القومي

صورة من بطاقة الترشيح ( لا يشترط أن تكون بطاقة الترشيح موجهة إلي كلية الآداب) ، بل يشترط أن يكون المجموع الكلي يسمح بالقبول بكلية الآداب انتظام

وتدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني ( مصاري – ممكن – امان – بي – البريد المصري – سداد).

ويشترط قبول خريجى المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات ( لغة ثانية فرنسى ) و الطلاب الوافدين، ويتم قبول خريجي مدارس لغة أولى فرنسي، طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، حملة المؤهلات العليا بشرط ألا يكون مر على سنة التخرج أكثر من خمس سنوات

يمكن التحويل من كليات أخري إلى البرنامج في ضوء اللوائح والقوانين وبعد مراجعة الجامعة

و يقبل طلاب المدارس الفرنسية دون إجراء أي اختبارات و الاكتفاء بعقد مقابلة شخصية بينما جميع الطلاب من كافة المدارس الأخرى يعقد لهم اختبار للقبول ومقابلة شخصية .

وأوضحت الدكتورة أمل فكري منسق البرنامج أنه يهدف إلى إجادة التحدث والكتابة باللغة الفرنسية، الالمام بنظريات الترجمة وطرق تطبيقها عند ترجمة النصوص المختلفة من وإلى اللغة الفرنسية، وترجمة النصوص التخصصية في مجالات السياحة والاقتصاد و السياسة والادب وغيرها من التخصصات، استخدام المراجع والمعاجم العامة والمتخصصة في فهم وترجمة النصوص المختلفة، اكتساب المهارات الحاسوبية الداعمة لمجال الترجمة، حل المشكلات التي تواجه المترجم أثناء الترجمة، والإلمام بالقواعد والنظريات اللغوية والتطبيقات الحديثة في مجال اللغة الفرنسية.