عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. اداب حلوان تكشف تفاصيل برامج الساعات المعتمدة .. وتعلن شروط الالتحاق بالترجمة الفورية

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ : 

  • آداب حلوان تعلن تفاصيل برنامج الترجمة الفورية بقسم اللغة الإنجليزية 
  • شروط الالتحاق ببرنامج  اللغة الفرنسية والترجمة بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عن  بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى والثانية ٢٠٢٣  بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الخميس ٢٤ أغسطس.

وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى و الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .

و صرحت الدكتورة مها حسني عميدة  كلية الآداب جامعة حلوان للطلاب الراغبين بالتقدم لكلية الاداب  بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ عن  الاستعداد لاستقبال الطلاب  بتنسيق الكليات ٢٠٢٣ بأقسام و عدة برامج فريدة ولكل قسم شروط محددة .

 

و كشفت الكلية ان من هذه البرامج   ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية والذي يمنح الدارسين درجة الليسانس في الترجمة الفورية والتحريرية.

 

و يهدف البرنامج إلي تخريج مترجمين متميزين في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، ويقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، وتتم الدراسة في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد البرنامج على أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

وتكون مدة الدراسة 4 سنوات على ثمانية فصول دراسية مع بداية العام الدراسى الجديد ، ويشترط أن يجتاز الطالب امتحان القبول،  ويمنح الدارس بعد انتهاء البرنامج شهادة درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية ترجمة فورية وتحريرية.

 

ويتميز البرنامج بوجود عدد من المقررات التي تعمل على تنمية مهارات الطالب في المجالات التالية:
١- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، فضلا عن اللغة العربية الأم. 
٢- إجادة أنواع مختلفة من الترجمة التخصصية من اللغة الإنجليزية الي اللغة العربية والعكس. 
٣-اكتساب مهارة الفن والتعبير في لغة أوروبية أخرى (ألماني - فرنسي). 
٤-امتلاك المهارات المهنية والتقنية اللازمة التي تؤهل الطالب لسوق العمل. 
٥- يقوم بالتدريس نخبة متميزين من الأساتذة المتخصصين في مجال الدراسة. 
٦-يعتمد البرنامج على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية. 
٧-وجود مخططات اختيارية مما يتيح للطالب الحرية في اختيار دراسته.

كما قد أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب التقديم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بنظام الساعات المعتمدة

وأشارت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إلى أن التقدم للبرنامج يتم من خلال تقديم  الاوراق و الشروط التالية :

صورة من شهادة الثانوية العامة
صورة من شهادة الميلاد
صورة من بطاقة الرقم القومي
صورة من بطاقة الترشيح ( لا يشترط أن تكون بطاقة الترشيح  موجهة إلي كلية الآداب) ، بل يشترط أن يكون المجموع الكلي يسمح بالقبول بكلية الآداب انتظام
وتدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني ( مصاري – ممكن – امان – بي – البريد المصري – سداد). 
ويشترط قبول خريجى المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات ( لغة ثانية فرنسى ) و الطلاب الوافدين،  ويتم قبول خريجي مدارس لغة أولى فرنسي،  طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، حملة المؤهلات العليا بشرط ألا يكون مر على سنة التخرج أكثر من خمس سنوات
يمكن التحويل من كليات أخري إلى البرنامج في ضوء اللوائح والقوانين وبعد مراجعة الجامعة
و يقبل طلاب المدارس الفرنسية  دون إجراء أي اختبارات و الاكتفاء بعقد مقابلة شخصية  بينما جميع الطلاب من كافة المدارس الأخرى يعقد لهم اختبار للقبول ومقابلة شخصية .
وأوضحت الدكتورة أمل فكري منسق البرنامج أنه  يهدف إلى إجادة التحدث والكتابة باللغة الفرنسية، الالمام بنظريات الترجمة وطرق تطبيقها عند ترجمة النصوص المختلفة من وإلى اللغة الفرنسية،  وترجمة النصوص التخصصية في مجالات السياحة والاقتصاد و السياسة والادب وغيرها من التخصصات، استخدام المراجع والمعاجم العامة والمتخصصة في فهم وترجمة النصوص المختلفة،  اكتساب المهارات الحاسوبية الداعمة لمجال الترجمة،  حل المشكلات التي تواجه المترجم أثناء الترجمة، والإلمام بالقواعد والنظريات اللغوية والتطبيقات الحديثة في مجال اللغة الفرنسية.

برامج الساعات المعتمدة تنسيق المرحلة الثالثة Jobs Education جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

ثورة تصحيح في الزمالك| السر وراء إيقاف المسئولين العشرة في النادي.. قرارات نارية للجنة الثلاثية

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

الكشف عن أكبر مشروع مصري بالقرب من الجيزة بتكلفة 500 مليار جنيه

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يحذر من السحرة والدجالين: يستغلون الأموال وينتهكون الأعراض

فقدان الوزن.. أستاذ أمراض باطنة يضع روشتة لعلاج مرض السكر

الخارجية الروسية تكشف أهمية انضمام مصر وإثيوبيا إلى بريكس

الأمين المساعد لحزب التجمع لـ صدى البلد: اتفاق حول قوانين الأحوال الشخصية والحبس الاحتياطي والتأمين الصحي في الحوار الوطني لإرسالها لمجلس النواب.. وخلاف لم يحسم حتى الآن بشأن شكل النظام الانتخابي

مفاجأة من الحكومة تهوي بأسعار الذهب خلال الأيام القادمة.. ماذا فعلت؟

عقوبته السجن لمدة عام.. السعودية تحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب تأجيل المدارس.. روشتة طبية لمنع انتشار فيروس إيريس

50 صورة من السجادة الحمراء لمهرجان الدراما في العلمين الجديدة| شاهد

طعم حكاية .. طريقة عمل فشار بالسكر والعسل

هؤلاء الاشخاص الاكثر عرضه للإصابة بالسرطان

فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

تفاصيل قرارات جمهورية اليوم في هذا الشأن .. فيديو

مشهد مرعب .. شاب عربي يحمّم أسدًا في مغسلة سيارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ