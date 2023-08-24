عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلف الكتيبة 101: جائزة الجمهور أهم حدث في مهرجان القاهرة للدراما

صدى البلد

قال إياد أحمد، مؤلف مسلسل "الكتيبة 101"، إن المسلسل يروي قصة شخصيات حقيقية وأحداث عسكرية، وبعض هؤلاء الشخصيات قد استشهدوا والبعض الآخر ما زال في الخدمة، مؤكدا أن هذا الواقع يضع تحديًا كبيرًا أمام المؤلف، حيث أن الشخصيات وأهاليهم جزءًا من الجمهور الذي سيشاهد المسلسل.

وأضاف إياد أحمد خلال حواره بقناة “دي إم سي”: "تقديم جائزة للجمهور أمر رائع حيث يعطي الناس شعورًا بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، بغض النظر عن آراء النقاد أو لجنة التحكيم بخصوص الأعمال.. يجب أن يعمل صانع العمل على تقديم قصة واضحة وجذابة تجعل الجمهور يشعر بالتفاعل معها".

وأكمل: “أنا أعجب كثيرًا بمسلسلات الأستاذ أسامة أنور عكاشة، ومن بينها أرابيسك.. هذه الأعمال كان لها تأثير كبير علي وأنا شاهدتها منذ صغري”.

أسامة أنور عكاشة الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة أرابيسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة في كمبوند راقٕ| مفاجأة بواقعة المتهمة بطعن زوجها.. الضحية حاول إخفاء الحادث قبل وفاته

حرام عليكي هتتخض| أول رد فعل من ابنة أسما شريف منير بعد حلاقة والدتها لشعرها

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

سرقوها من مدينة نصر.. القبض على أصحاب فيديو إضرام النيران في أسلاك الكهرباء

تجنب السجن المؤبد.. حالات الإعفاء من العقوبة بجريمة حرق الممتلكات العامة

نقلة كبيرة.. مدبولي يهنئ رئيس الجمهورية والمصريين على دعوة زعماء البريكس بالإجماع

محمد علي جابين يبدع في أنشودة قمر .. فيديو خاص

انفجارات عنيفة تهز مدينة زابوروجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

عواقبه وخيمة على المنطقة.. الجزائر تحذر من التدخل العسكري في النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

أرخص عشاء.. طريقة عمل الفطير المقلي باللبن

بدون تكاليف.. طريقة عمل الطعمية

فيديو

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

تفاصيل قرارات جمهورية اليوم في هذا الشأن .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ