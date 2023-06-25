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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكتيبة 101 وحرب.. خريطة قناة المحور فى عيد الأضحى المبارك

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

تقدم قناة المحور خلال عيد الأضحى المبارك خريطة عرض مميزة و متنوعة تلبى رغبات مشاهديها تتضمن عدد من الافلام و المسرحيات و المسلسلات ، وتأتى الخريطة على النحو التالى:

وقفة عرفات  

تقدم تغطية خاصة يوم عرفة من خلال نقل حي وبث مباشر من الأراضي المقدسة ونقل وقفة الحجيج بعرفة السابعة صباحا، وفي الخامسة وبث مباشر لنفرة الحجيج لمزدلفة .

فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، و فى السهرة الفيلم العربى " خيال مأته " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "علشان خاطر عيونك ".

أول ايام العيد 

تقدم المحور فى العاشرة صباحاً الفيلم العربى " الزوجة ١٣ " ، و فى الرابعة عصراً فيلم " تيتة رهيبة " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " حالة حب " فى السهرة الفيلم العربى " عندما يقع الانسان" ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "سيدتى الجميلة ".

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ثانى ايام العيد

تقدم المحور فى فى الرابعة عصراً فيلم " بوبوس " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " الزواج على الطريقة الحديثة " فى السهرة الفيلم العربى " صاحب المقام " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "انها حقا عائلة محترمة ".

ثالث أيام العيد

تقدم المحور فى الثانية ظهراً مسرحية " جوليو و رومييت " و فى الرابعة عصراً فيلم " ولاد العم " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " فى بيتنا رجل " فى السهرة الفيلم العربى " حرب كرموز " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "هالو شلبى ".

رابع أيام العيد

تقدم المحور فى فى الرابعة عصراً فيلم " ابن القنصل " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " خلى بالك من جيرانك " فى السهرة الفيلم العربى " يوم مالوش لازمة " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية ".

خامس ايام العيد

تقدم المحور فى فى الرابعة عصراً فيلم " امبراطورية م " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " عودة اخطر رجل فى العالم " فى السهرة الفيلم العربى " الدادة دودو " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "حزمنى يا ".

تقدم المحور فى فى الرابعة عصراً فيلم " رمضان مبروك ابو العلمين " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " اشاعك حب " فى السهرة الفيلم العربى " نمس بوند " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "سيبونى اغنى  ".

تيتة رهيبة حرب كرموز خيال مآتة علشان خاطر عيونك فيلم الزواج على الطريقة الحديثة قناة المحور مسلسل الكتيبة ١٠١

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