الكتيبة 101 وحرب.. خريطة قناة المحور فى عيد الأضحى المبارك

تقدم قناة المحور خلال عيد الأضحى المبارك خريطة عرض مميزة و متنوعة تلبى رغبات مشاهديها تتضمن عدد من الافلام و المسرحيات و المسلسلات ، وتأتى الخريطة على النحو التالى:

وقفة عرفات

تقدم تغطية خاصة يوم عرفة من خلال نقل حي وبث مباشر من الأراضي المقدسة ونقل وقفة الحجيج بعرفة السابعة صباحا، وفي الخامسة وبث مباشر لنفرة الحجيج لمزدلفة .

فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، و فى السهرة الفيلم العربى " خيال مأته " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "علشان خاطر عيونك ".

أول ايام العيد

تقدم المحور فى العاشرة صباحاً الفيلم العربى " الزوجة ١٣ " ، و فى الرابعة عصراً فيلم " تيتة رهيبة " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " حالة حب " فى السهرة الفيلم العربى " عندما يقع الانسان" ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "سيدتى الجميلة ".

ثانى ايام العيد

تقدم المحور فى فى الرابعة عصراً فيلم " بوبوس " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " الزواج على الطريقة الحديثة " فى السهرة الفيلم العربى " صاحب المقام " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "انها حقا عائلة محترمة ".

ثالث أيام العيد

تقدم المحور فى الثانية ظهراً مسرحية " جوليو و رومييت " و فى الرابعة عصراً فيلم " ولاد العم " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " فى بيتنا رجل " فى السهرة الفيلم العربى " حرب كرموز " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "هالو شلبى ".

رابع أيام العيد

تقدم المحور فى فى الرابعة عصراً فيلم " ابن القنصل " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " خلى بالك من جيرانك " فى السهرة الفيلم العربى " يوم مالوش لازمة " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية ".

خامس ايام العيد

تقدم المحور فى فى الرابعة عصراً فيلم " امبراطورية م " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " عودة اخطر رجل فى العالم " فى السهرة الفيلم العربى " الدادة دودو " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "حزمنى يا ".

تقدم المحور فى فى الرابعة عصراً فيلم " رمضان مبروك ابو العلمين " ، فى السادسة مساء تلقتون و مسلسل و " حرب " يعقبه مسلسل " الكتيبة ١٠١ "، يعقبه فى الثامنة مساءً فيلم " اشاعك حب " فى السهرة الفيلم العربى " نمس بوند " ، و تقدم فى الساعة ١٢ بعد منتصف الليل مسرحية "سيبونى اغنى ".