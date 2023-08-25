قرار صادم.. كاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة إلي هذا الموعد

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري مجددا لما بعد انتهاء شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعلن بعدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تحديد موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري بشكل نهائي.



غموض حول مصير سوبر الأهلي واتحاد العاصمة

وسادت حالة من الغموض حول موعد ومكان اقامة مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ويواجه النادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023 على حساب فريق الوداد المغربي.

فيما نجح فريق اتحاد العاصمة بعد فوزه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق يانغ أفريكانز.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تلقى خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم للاستفسار عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وانتابت حالة من التخبط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حيث لم يتوصل حتي الآن إلى اتفاق حول موعد ومكان إقامة مباراة مباراة السوبر الافريقي.

المقترح السابق لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف كان يتضمن إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر المقبل إلا أنه لم يتم تحديد مكان إقامة المباراة في ظل عدم وضوح الرؤية حول العروض التي تلقاها الكاف من أجل استضافة المباراة.