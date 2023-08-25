عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صادم.. كاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة إلي هذا الموعد

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري مجددا لما بعد انتهاء شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعلن بعدها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تحديد موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري بشكل نهائي.
 

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

غموض حول مصير سوبر الأهلي واتحاد العاصمة 

وسادت حالة من الغموض حول موعد ومكان اقامة مباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري.
ويواجه النادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023 على حساب فريق الوداد المغربي.
فيما نجح فريق اتحاد العاصمة بعد فوزه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق يانغ أفريكانز.
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تلقى خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم للاستفسار عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي.
وانتابت حالة من التخبط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حيث لم يتوصل حتي الآن إلى اتفاق حول موعد ومكان إقامة مباراة مباراة السوبر الافريقي.
المقترح السابق لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف كان يتضمن إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر المقبل إلا أنه لم يتم تحديد مكان إقامة المباراة في ظل عدم وضوح الرؤية حول العروض التي تلقاها الكاف من أجل استضافة المباراة. 

الأهلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اتحاد العاصمة كأس السوبر الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

قرار صادم.. كاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة إلي هذا الموعد

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

فضيحة جديدة لـ الإخواني وجدي غنيم

بعد أنباء موافقته.. مفاجأة مدوية في مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

يحدث في نادي الزمالك| اختفاء عقد جديد.. ضياع 340 مليون جنيه.. وأزمة المستحقات تتجدد

كسر حاجز الـ 1500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

موضوعات متعلقة

بركات يكشف تفاصيل جلسة بيبو مع الشناوي في مران الأهلي

طارق سليمان: الأهلي لا يحتاج لحارس مرمى بعد رحيل "لطفي"

ترشيحاتنا

4000 جنيه شهريا.. فرص عمل مش هتتكرر| الحق قدم

ماميز اللاعبين.. لماذا تقدمت عائلات الدوري الأمريكي بشكوى ضد ميسي؟

عام وخاص|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. بأجر كامل للموظفين وهؤلاء محرومون

أطفال السودان في خطر.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية تضرب المنطقة بأكملها

وزير الأوقاف يكلف أيمن أبو عمر بأداء خطبة الجمعة اليوم

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز مكسيكية تعاني منذ 40 عاما.. لن تتوقع ماذا وجدوا في بطنها؟

بعد ظهورها الأخير.. ملابس وضعت أسما شريف منير في مأزق

مختلفة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في العلمين

لوك جريء.. دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بفستان ملفت في حفل القاهرة للدراما

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ