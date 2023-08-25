استاذ باطنة: مبادرة 100 يوم صحة حققت أهدافها باستهداف كافة فئات المجتمع

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بعين شمس سابقا، إن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات للأصحاء، مثل التوعية والتثقيف في الوقاية، والحد من التلوث، ومنه حدوث الأمراض، فضلا عن أن الحملة توفر فرق طبية متنقلة.

وتابع أشرف عقبة، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملة تتميز بتوافر زيارات منزلية للمرضى، وبالتالي فإن المبادرة تحقق أهدافها من خلال استهدافها لكافكا الفئات، والأمراض المختلفة، وصحة الأسرة.

[[system- code: ad: autoads]]

وتابع "عقبة"، أن الهدف الأكبر من المبادرة هو تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحصول على مسح طبي شامل لوضع خريطة للمشاكل الصحية للمصريين، وعمل استراتيجية مستقبلية للخدمات الصحية.