وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة بطريق الغردقة رأس غارب

شهد على طريق الغردقة-رأس غارب، وتحديدًا عند الكيلو 90، انقلاب سيارة ملاكي مساء أمس، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

أكد اللواء محي الدين سلامه، مدير أمن البحر الأحمر، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى اختلال في عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انقلاب السيارة.

وفقًا للمعلومات الواردة، فإن الحادث أودى بحياة كل من الشاب كرولس، البالغ من العمر 19 عامًا، والسيدة مريم، البالغة من العمر 38 عامًا، كما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة لخلل في عجلة القيادة تسبب في فقدان السائق للسيطرة على السيارة، ما أدى في النهاية إلى انقلابها. تم فتح تحقيق أمني دقيق للوقوف على تفاصيل أكثر تحت إشراف السلطات المختصة.