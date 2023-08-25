أخبار الفن.. حقيقة انفصال شيرين وحشام حبيب وظهور طه الدسوقي وزوجته

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن شيرين وطه الدسوقي.

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

علم “صدى البلد” أن خلاف قد حدث بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال اليومين الماضيين، وعلى الرغم من تواجد الثنائي في الساحل الشمالي منذ خمسة أيام إلا أن خلافات قد حدثت بين الثنائي.

شهد مهرجان القاهرة للدراما الظهور الأول للفنان طه الدسوقي برفقة زوجته نادين كيديشيان بعد أيام قليلة من احتفالهما بزواجهما

تمكن النجم اكرم حسني من تصدر شباك الإيرادات امس بعدما حقق اكثر من مليون جنية خلال حفلات امس بفيلمه العميل صفر.

قالت المطربة فايا يونان إنها انتهت من تصوير أولى تجاربها التليفزيونية استعدادا لعرضها خلال الفترة القليلة المقبلة.

أحيت مساء أمس الفنانة شيرين عبد الوهاب فقرة غنائية من حفلة ليلة الدموع، والتى أقيمت على مسرح بنش مارك بجدة فى المملكة العربية السعودية.

.