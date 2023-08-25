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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حقيقة انفصال شيرين وحشام حبيب وظهور طه الدسوقي وزوجته

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن شيرين وطه الدسوقي.
أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

علم “صدى البلد” أن خلاف قد حدث بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال اليومين الماضيين، وعلى الرغم من تواجد الثنائي في الساحل الشمالي منذ خمسة أيام إلا أن خلافات قد حدثت بين الثنائي.


بعد الزواج.. أول ظهور لـ طه الدسوقي وزوجته في مهرجان الدراما

 

شهد مهرجان القاهرة للدراما الظهور الأول للفنان طه الدسوقي برفقة زوجته نادين كيديشيان بعد أيام قليلة من احتفالهما بزواجهما

تجاوز المليون جنيه.. أكرم حسني يتصدر إيرادات السينما بفيلمه العميل صفر

تمكن النجم اكرم حسني من تصدر شباك الإيرادات امس بعدما حقق اكثر من مليون جنية خلال حفلات امس بفيلمه العميل صفر.

فايا يونان تخوض تجربة التمثيل لأول مرة.. تفاصيل

قالت المطربة فايا يونان إنها انتهت من تصوير أولى تجاربها التليفزيونية استعدادا لعرضها خلال الفترة القليلة المقبلة.


قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

أحيت مساء أمس الفنانة شيرين عبد الوهاب فقرة غنائية من حفلة ليلة الدموع، والتى أقيمت على مسرح بنش مارك بجدة فى المملكة العربية السعودية.

 

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شيرين طه الدسوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

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قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

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