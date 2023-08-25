جامعة حلوان في أسبوع| استقبال وفد روسي من جامعة الصداقة لبحث تعزيز التعاون الثنائي.. استعدادات طبية لـ أسبوع شباب الجامعات

رئيس جامعة حلوان:

استراتيجيتنا تتجه لإعادة هيكلة البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر

توطيد الشراكات الدولية مع الجامعات المتميزة

أسبوع شباب الجامعات يسهم في تشكيل جيل متميز لديه المهارات والخبرات

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

شاركت جامعة حلوان فى معرض الجامعات المصرية بالأردن، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع الطلاب الأردنيين الراغبين فى الدراسة بمصر والتعرف على توجهاتهم من ناحية ودعم صورة الجامعات المصرية والتسويق لجذب هؤلاء الطلاب من ناحيه أخرى، وذلك بمرافقه وزارة التعليم العالى المصرية متمثلة فى إدارة الوافدين المركزية واتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

وعقدت فعاليات افتتاح المعرض بحضور الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور أحمد عبد الغنى مرسى مدير مكتب الطلاب الوافدين بالجامعة، في المعرض الذي شارك فيه أكثر من 20 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية وأردنية بهدف تهيئة المناخ للطلاب الأردنيين الراغبين فى الدراسة بمصر.

ويأتي هذا المعرض فى إطار سعي جامعة حلوان نحو التعريف والتدويل بين الجامعات المصرية ولجذب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر والاستفادة من أمكانيات الجامعات المصرية وما تقدمه من جوده تعليم عالي، وحيث تمثل دولة الأردن هدفاً تسويقياً من حيث أعداد الطلاب اللذين يرغبون بالدراسة بمصر ، حيث تشير بعض التقديرات أن المملكة الأردنية الهاشمية تقدم سنوياً ما يقرب من 7000 طالب دولي يرغبون فى الدراسة بمصر على مستوى المرحلتين ( الجامعية – الدراسات العليا ).

وقد تم استعراض ما تقدمه الجامعة من مقومات وعناصر جذب للطلاب الوافدين والوقوف على الخطط المستقبلية لتحقيق مزيد من الجذب بما يحقق التقدم المستهدف على محور تدويل الجامعة، وقد كان الاقبال من الطلاب الأردنيين ملحوظ على جامعة حلوان وخاصة فى تخصصات الطب والفنون بشكل أساسي فضلاً عن مجالات الإدارة والحقوق.

وعلى جانب آخر استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدًا روسيًا من جامعة الصداقة لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات السياحة والاقتصاد، وتعليم اللغة، بالإضافة إلى مجالات العلوم الإنسانية، ويأتي ذلك فى إطار تبادل الخبرات والرؤى وبحث إمكانية زيادة التعاون المشترك من خلال برامج التعليم الدولية المزدوجة وتبادل الطلاب.

ورحب الدكتور قنديل بالوفد معربًا عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة الصداقة الروسية، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين والطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الروسية ليس فقط في مجالات التعليم والبحث العلمي، ولكن أيضاً على الصعيد السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى حضوره مؤتمر الجامعات العربية الروسية بالشارقة في مايو الماضي، والذي نظمه اتحاد الجامعات العربية حيث أكد الدكتور السيد قنديل في كلمته التي ألقاها في المؤتمر على اهتمام الدولة الروسية بالشراكات الدولية مع مختلف دول العالم، وأن جامعة الصداقة بروسيا هي خير دليل على هذا التوجه .

وأوضح الدكتور السيد قنديل في كلمته للتعريف بالجامعة بأن حلوان بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة، مبينا أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن وذلك من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من مقترحات التعاون من بينها إنشاء برامج دولية مزدوجة، وتبادل الطلاب بين الجامعتين لقضاء فصل دراسي وذلك بهدف تعزيز تبادل الثقافات بين الطلاب، كذلك تشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين بغرض التدريس والتدريب والأبحاث العلمية المشتركة.

ومن جهتها، قدمت رئيسة الوفد نبذة تعريفية عن جامعة الصداقة بين الشعوب وهي جامعة روسية ذات طبيعة خاصة جدا تم إنشائها بغرض إعداد الكوادر والقيادات في مختلف دول العالم ، وتفتخر الجامعة بأن خريجيها يتقلدون مناصب سياسية واقتصادية بارزة في كثير من بلدان العالم ما بين رئيساً للجمهورية ووزيراً ومحافظاً للبنك المركزي في دولته.

وتتبنى الجامعة سياسة تركز على أن تتجاوز نسبة الطلاب الدوليين الطلاب المحليين بالجامعة، وبعكس الجامعات الروسية الأخرى، تقدم العديد من برامجها باللغة الإنجليزية، ولذلك تجذب الجامعة طلابا من مختلف أنحاء العالم، مما يخلق بيئة دولية متنوعة وثقافية، كما توفر الجامعة العديد من الفعاليات التي تعزز التبادل الثقافي بين الطلاب.

وأضافت أن جامعة الصداقة من الجامعات المتميزة ولها ترتيب دولي فى عدة مجالات اهمها اللغات والكيمياء والرياضيات والعلوم الإجتماعية والإقتصاد، وتعد من الجامعات التي تتصدر التصنيفات الدولية، وأشادت بالجهود المبذولة من جانب القيادات السياسية بالدولتين لتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والروسية، وأكدت على أهمية اللغة كوسيلة للتواصل بين الشعوب، وبناءً على ذلك، قامت الحكومة الروسية بتنفيذ برامج لتعليم اللغة الروسية حول العالم، وأنشئت جامعة الصداقة لهذا الغرض عدد كبير من مراكز تعلم اللغة الروسية في كثير من دول العالم.

وأعربت رئيسة الوفد عن انبهارها بجامعة حلوان، فلم تكن تتوقع أن تزور جامعة مصرية بهذه المساحة وبهذا الحجم من الطلاب، وفي الوقت نفسه جامعة تتمتع بالعراقة والتنوع والتفرد.

واختتمت رئيسة الوفد كلمتها بأن هذه الزيارة قد كشفت عن رغبة حقيقية للجامعتين للتعاون.

كما أعربت عن امتنانها لحفاوة الاستقبال وحماس القيادة الجامعية للشراكة مع جامعة الصداقة الروسية والذي انعكس على تنظيم لقاء رفيع المستوى من جانب جامعة حلوان برئاسة رئيس الجامعة وحضور النواب وعدد كبير من العمداء.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أننا نولى اهتمامًا كبيرًا بأسبوع شباب الجامعات نظرًا لأهميته كمناسبة وطنية، حيث يتجمع شباب مصر المتميز من الجامعات والمعاهد العليا للمنافسة الشريفة في مختلف المجالات العلمية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الفعاليات تسهم فعليًا في تشكيل جيل متميز ومتعلم، حيث يكتسب الشباب مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات من خلال مشاركتهم في هذه التجارب المتعددة.

وأوضح الدكتور قنديل أن هذه الأنشطة لها أثر إيجابي في تطوير شخصيات الشباب وتوسيع آفاقهم، وأكد على ضرورة توفير بيئة داعمة تشجع الشباب على المشاركة الفعّالة في هذه الفعاليات.

أعلنت اللجنة الطبية بأسبوع شباب الجامعات الثالث برئاسة الدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، وعضوية الدكتور وائل عمر، الدكتور محمود عابد، الدكتور ناصر الحمزاوي، الدكتور أحمد رامي، الدكتور أحمد حسني، الدكتور أسامة حجازى عشر، والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 8-14 سبتمبر المقبل، عن استعداداتها لاستقبال فعاليات الأسبوع.

وتتمثل استعدادات اللجنة فى حصر عدد المشاركين في البطولة والمباريات التي تقام وأماكنها، الكشف الطبي علي اللاعبين، التواصل مع المستشفيات ذات الصلة بالأسبوع، توفير الخدمات الطبية داخل أماكن التدريب والمنافسات، حيث تواجد عيادات لاستقبال أي حالات أثناء اليوم مع تكليف أطباء مقيمين بأبنية إقامة الطلاب مراعاة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما تشمل أيضا توفير سيارات إسعاف مجهزة في أماكن المباريات والتأكيد أيضا على وجود أطقم تمريض ومسعفين، وتوزيع الأطباء والمساعدين على الملاعب، بجانب استلام التقارير الطبية التي تؤكد سلامة اللاعب لمزاولة النشاط البدني، وتوفير كل الأدوية بالتنسيق مع كلية الصيدلة، كذلك التحضير لإقامة قوافل طبية ضمن الأنشطة الطلابية المقامة خلال الأسبوع، وكذلك الجاهزية التامة لتأمين الحدث بالكامل من الناحية الطبية.

ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.