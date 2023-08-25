عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تبهج جمهور جدة .. صور جديدة من حفل ليلة الدموع في السعودية

حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلاً غنائيا نظمته الشركة السعودية Benchmark  جمعت كوكبة من الفنانين في ليلة الدموع، يشارك فيه 8 مطربين، من بينهم 7 مصريين من الفنانين : أحمد كمال ، طارق الشيخ، مسلم، حمادة هلال، تامر عاشور، أحمد سعد، هيثم شاكر، إلى جانب الفنان اللبناني آدم، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

افتتح الحفل بمشاركة فريق روح الشرق في ليلة الدموع بأغاني الكورال الحزينه على أغنية "لو هتسيب ، عمال بتيجي في بالي " كما أقامت الشركة المنظمة بتجهيز المناديل لجمهورها الحزين على مقاعد الحفل .

 

حفل ليلة الدموع 

بدأ الحفل للوصلة الغنائية الأولى بحضور الفنان أحمد كامل ، كما تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية "انا مستنيك ، قولي غاب" وشارك الفنان أحمد كامل جمهوره "حابب أقلكم ليلة سعيدة بس حكون كذاب"

كما أكمل الوصلة الغنائية الثانية بحضور الفنان مسلم ، في ليلة تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " مبقتش أعرف أعمل ايه، قلب في الدفاتر ، مش ندمان " حيث تابع الوصلة الغنائية الثالثة بحضور الفنان طارق الشيخ، في ليلة تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " عز الليل ، كتب حياتي ياعين "حيث شارك الشاعر الصعيدي هشام الجخ بقصيدة "ماتزعليش"

كما فأجا الجمهور بدخول الممثل محمد جمعة بقوله " اللي راح منك عمرك ما تزعل حيجي اللي أحسن منه ومش عايز اليوم فرح " وقد شهد الوصلة الغنائية الرابعة بحضور الفنان هيثم شاكر ، في ليلة تغنى بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية "انا عمري في يوم ما حلمت ، مفيش بعد بينسيني ، كنت مداويني، سبب واحد، احلف بالله  " كما تابع الوصلة الغنائية الخامسة بحضور الفنان ادم ، وتغنى بمجموعة الأغاني الحزينة "قولو للي أكل الحرام ، خلص الدمع ، خلصت لحكايى ، على بالي ، هذا انا ".

و تفاعل الجمهور بالمفاجاة الثانية بدخول الفنانة شيرين على المسرح وتغنت بأغنية " مشاعر، كدابين ، كده ، نسيني ، قال صعبان عليا ، جرح تاني" وعبرت الفنانة شيرين عبدالوهاب برسالة في المسرح : توجه شكر إلى الفنانتان أحلام  وأنغام "شكراً لبنت الاصول وكتر خيرك..".

وتابع الحفل بالوصلة الغنائية المستمرة مع الفنان حمادة هلال بمجموعة من الأغاني من ضمنها أغنية " دموع ، ساعات ، كل ما أفكر فيك " وتابع الحفل بصوت الفنان أحمد سعد ، بمجموعة من الأغاني الحزينة من ضمنها أغنية " سالت نفسي كتير ، وحشني نفسي ، ملكش مكان ، كلام انتهى " وتغنى دويتو الفنان أحمد سعد مع الفنان تامر عاشور على اغنية " تملي " كما عاش الجمهور حفل مليئ بالحزن وختم الحفل مع الفنان تامر عاشور بمجموعة من الأغاني " قولوا سماح ، كنت فين ، علموها عني ، كان موضوع ، بقول عادي" .

حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
حفل ليلة الدموع
جدة السعودية ليلة الدموع أحمد كمال طارق الشيخ حمادة هلال مسلم تامر عاشور أحمد سعد هيثم شاكر آدم هاني فرحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

الزمالك يحسم موقفه من إمكانية تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| أسما شريف منير تحلق شعرها.. عيد ميلاد مصطفى كامل.. تصريح مثير لـ ليلى عز العرب

بعد حلاقة شعرها.. تعرف على رد فعل ابنة أسما شريف منير

جننت قلبي.. طرح تيزر أغنية ماجد المهندس الجديدة

في ذكراها.. قصة زيجة على ورق لـ أمينة رزق

بعد حلاقة شعرها.. رد مفاجئ من أسما شريف منير

معرفش أقعد بدون شغل.. ليلى عز العرب: أنا مكسبتش من التمثيل

لا وجود للفراعنة.. ليلى عز العرب تثير الجدل بأحدث تصريحاتها

إيهاب توفيق يغني في عيد ميلاد مصطفى كامل.. شاهد

ترشيحاتنا

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

أمطار رعدية وسحب .. تفاصيل طقس الساعات القادمة

أول دعم نقابي لترشح الرئيس السيسي لانتخابات 2024 .. دعوات بالملايين

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أشقاء في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

السجن عامين .. إجراء طارئ في الدنمارك لحظر حرق المصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ