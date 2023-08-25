قرار عاجل من المدعى العام في موناكو بشأن نجيب ميقاتي وعائلته

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي بيانا أشار فيه إلى أن "نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورجان ريموند، أبلغ الوكلاء القانونيين للرئيس وأفراد عائلته انتهاء التحقيقات، في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

وقال البيان: "أكد نائب المدعي العام أن التحقيق الذي فُتح مع الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة".

وأضاف البيان، أإن هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الاعلامية المعروفة المصدر والاهداف التي شنت على دولة الرئيس وعائلته لاسباب سياسية ومع اقفال هذا الملف ، يهمنا التأكيد انه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة دولة الرئيس ميقاتي في اي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء.

وختم البيان أن الرئيس ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الأكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل.