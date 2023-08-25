وحشتيني يا أمي.. ليلى علوي تحيي ذكرى وفاة والدتها بصور تجمعهما

أحيت الفنانة ليلى علوي ذكرى وفاة والدتها برسالة مؤثرة وجهتها إليها، وكذلك بصور ولقطات من حياتهما نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ليلى رسالة إلى والدتها التي توفيت منذ سنتين قائلة، "وحشتيني يا امي الحياة من غير مفيهاش حنية الذكري السنوية السادسة برجاء قراءة الفاتحة".

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي فيلم شوجر دادي بطولة بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.



تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.