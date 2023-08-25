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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملايين ليبيا .. إغلاق التحقيقات ومحاكمة ساركوزي لتلقي تمويل من معمر القذافي

صدى البلد

أمر قضاة التحقيق الفرنسيون، اليوم الجمعة، بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 آخرين بتهم تتعلق بحصول حملته الرئاسية عام 2007 على تمويل غير قانوني بملايين الدولارات من حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، أعلن المدعي المالي الوطني، جان فرانسوا بونيرت، أن التحقيق الذي دام عقدًا من الزمن قد أُغلق رسميًا. وقال البيان إن المحاكمة ستستمر من يناير إلى أبريل 2025.

 

 القضية هي الأكبر والأكثر إثارة للصدمة من بين تحقيقات الفساد المتعددة التي تتعلق بساركوزي. وقد أدين في قضيتين أخريين. وينفي ارتكاب أي مخالفات في جميع الأحوال.

في قضية ليبيا، فهو متهم بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني، والاختلاس، والفساد السلبي والتهم ذات الصلة.

يخضع ساركوزي للتحقيق في قضية ليبيا منذ عام 2013. وفحص المحققون مزاعم بأن حكومة القذافي أعطت ساركوزي سرا 50 مليون يورو لحملته الانتخابية الفائزة عام 2007. سيكون المبلغ أكثر من ضعف الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت وينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.

اكتسب التحقيق زخما عندما قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لموقع ميديابارت الإخباري عام 2016 إنه قام بتسليم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو نقدا لساركوزي ورئيس أركانه السابق. 

بعد أن أصبح رئيسا في عام 2007، رحب ساركوزي بالقذافي في فرنسا في وقت لاحق من ذلك العام. وضع ساركوزي فرنسا في طليعة الضربات الجوية التي قادها حلف شمال الأطلسي والتي ساعدت مقاتلي المعارضة على الإطاحة بحكومة القذافي في عام 2011.

في قضية منفصلة، حُكم على ساركوزي بالإقامة الجبرية لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012. وهو حر بينما القضية قيد الاستئناف.

كما أُدين بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، وحُكم عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام في محاكمة الاستئناف في مايو من هذا العام. ورفع القضية إلى أعلى محكمة في فرنسا، التي علقت الحكم.

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