عقب حفل زفافهما بـ 24 ساعة.. جنازة شعبية للعروسين "رامي"و"منار".. صور

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بقرية الناوية بمركز سمنود بمحافظة الغربية مساء اليوم في مشهد جنائزي مهيب جثماني العروسين "رامي"و"منار" عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية وسط مشاركة الأهل والاقارب ومشايخ القرية من الرجال والسيدات الذين اتشحوا سوادا وحزنا على وفاتهما المفاجئة.



وفاة عروسين عقب 24 ساعة من زفافهما

وكانت لحظات عصيبة وآلام موجعة عاشتها الأسر والعائلات بقرية الناوية بمركز سمنود عقب وفاة عروسين عقب 24 ساعة من زفافهما أمس بإحدى القاعات الخاصة بطريق "سمنود _المنصورة" الأمر الذي اكتشفه أهلية العروسين أثناء توجههما إلي منزل عش الزوجية في الصباحية فكانت المفاجئة الصادمة برحيلهما الصادم.



في المقابل، أعطى المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز سمنود بالضرورة فتح باب التحقيق العاجل في الواقعة والتأكد في وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.



كما وجهت النيابة العامة بالضرورة تشكيل لجنة من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع عش الزوجية وانهاء سرعة تصاريح دفن العروسين وتسليم جثماني العروسين إلي ذويهم لدفنهما بمقابر أسرتهما.



من ناحية أخرى، كانت المأساة عاشها أسر وعائلات قرية الناوية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة عقب شيوع نبأ وفاة عروسين صعقا بكهرباء سخان الحمام عقب 24 ساعة من زفافهما الأمر الذي أصاب أسرتها بالحزن وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الضحيتين إلى مشرحة مستشفى سمنود العام .

كما سادت حالة من الحزن انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر تزامنا مع رحيل العروسين وسط دعوات بالترحم علي رحيلهما المفاجئ والمشاركة فى مراسم تشييع جثمانهما عقب تصريح النيابة بدفنهما .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة عريس وعروسته وهم "رامي .ج .ع" 26 سنة و"منار .ك.ا" 21 سنة إثر صعق كهربائي مفاجئ أثناء تواجدهما داخل شقتهما بقرية الناوية بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وكشفت مصادر أمنية أن سبب وفاة العروسين داخل عش الزوجية جاء نتيجة ماس كهربائي مفاجىء تسبب في وفاتهما معا ويجري عرضهما على الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.



وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن حفل زفاف العروسين كان مساء أمس بإحدى القاعات بذات القرية وتم اكتشاف وفاتهما عقب زيارة أهلهما في ثاني أيام الزواج في الصباحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح جثمانيهما وتسليمها إلي ذويهما لدفنهما بمقابر أسرتهما .

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