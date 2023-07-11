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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد رصف شارع البحر بالمحلة وكورنيش سمنود.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم، مشروع تطوير محور شارع البحر بالمحلة الكبرى، والذي بلغت نسبة نهو الأعمال به 79%، حيث يتم رصف المحور بداية من مدخل مدينة المحلة مرورا بمنطقة الشون وشارع البحر حتى مدخل المحلة ناحية أبو علي بطول 10,300 كم.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه يتم صيانة المحور المروري الرئيسي بالمحلة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية في مدخل المحلة حتى محلة أبو علي، حيث يمثل شارع البحر شريانا رئيسيا داخل مدينة المحلة.

 

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كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش المحلة الجديد والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبو علي ومنه إلى الطريق الدائري المحلة - سمنود.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بمنشية عبد المنعم رياض بالمحلة ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة، كما تفقد أعمال تطوير شارع الإنتاج بحي ثان المحلة، واختتمت الجولة بتفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي بحي أول المحلة.

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

وتابع رحمي جولته بتفقد أعمال إنشاء كورنيش سمنود على ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه مدخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، واللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

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