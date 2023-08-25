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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| شيرين مع حسام حبيب بعد شائعات الطلاق.. أسما شريف منير ترد على منتقدي حلاقة شعرها

أخبار الفن
أخبار الفن

شيرين مع حسام حبيب بعد شائعات الطلاق.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أسما شريف منير ترد على منتقدي حلاقة شعرها، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

بعد أزمة كزبرة وصورة زويل.. عالمة الذرة سميرة موسى تظهر في «كليب السخان»

بعد حالة الجدل التي أثيرت حول مؤدي المهرجانات كزبرة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ بسبب ظهور عالمة الذرة سميرة موسى، في كليب أغنية السخان، لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال.

 

دفن أبوه امبارح.. وفاة أحمد عثمان مدير المتابعة في راديو 9090

توفي صباح اليوم الجمعة 25 أغسطس أحمد عثمان -مدير المتابعة  في راديو 9090- بعد يوم واحد من وفاة والده أمس الخميس.

 

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

بدأ الفنان محمد إمام تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "الأستاذ" بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، حيث من المقرر أن يتم تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، والتي منها والغردقة ونويبع، وغيرها من المدن بجانب القاهرة.

 

هاني فرحات: شيرين عبد الوهاب مفاجأة مفرحة في ليلة الدموع

نجح حفل ( ليلة الدموع ) في جدة بالمملكة العربية السعودية وتفاعل معه الجمهور العربي بسبب فكرته وايضا تنفيذه المتميز.  

 

فايا يونان تفتتح حفل مهرجان القلعة بأغنية يا قاتلي

أعربت المطربة السورية فايا يونان، عن سعادتها بالمشاركة في الدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وتوجدها في افتتاح المهرجان، مرحبة بالجمهور المصري، متوجهة بالشكر إلى وزيرة الثقافة والقائمين على المهرجان.

 

محدش يقدر يعمل كده.. أسما شريف منير ترد على منتقدي حلاقة شعرها

ظهرت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، قبل قليل، للرد على منتقدي حلاقة شعرها مؤخرا.

 

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلها الغنائي بموسم الجيمرز على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الحفل بإطلالة رياضية، خفيفة، حيث ارتدت ترينج رياضي أسود اللون، وكوتشي أبيض.

 

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

ظهر الفنان حسام حبيب، مع زوجته، الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حفلها الليلة، الجمعة، 25 أغسطس، على مسرح محمد عبده أرينا، في موسم الجيمرز، بالعاصمة السعودية الرياض.

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