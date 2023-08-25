أخبار الفن| شيرين مع حسام حبيب بعد شائعات الطلاق.. أسما شريف منير ترد على منتقدي حلاقة شعرها

شيرين مع حسام حبيب بعد شائعات الطلاق.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أسما شريف منير ترد على منتقدي حلاقة شعرها، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

بعد حالة الجدل التي أثيرت حول مؤدي المهرجانات كزبرة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ بسبب ظهور عالمة الذرة سميرة موسى، في كليب أغنية السخان، لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال.

توفي صباح اليوم الجمعة 25 أغسطس أحمد عثمان -مدير المتابعة في راديو 9090- بعد يوم واحد من وفاة والده أمس الخميس.

بدأ الفنان محمد إمام تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "الأستاذ" بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، حيث من المقرر أن يتم تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، والتي منها والغردقة ونويبع، وغيرها من المدن بجانب القاهرة.

نجح حفل ( ليلة الدموع ) في جدة بالمملكة العربية السعودية وتفاعل معه الجمهور العربي بسبب فكرته وايضا تنفيذه المتميز.

أعربت المطربة السورية فايا يونان، عن سعادتها بالمشاركة في الدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وتوجدها في افتتاح المهرجان، مرحبة بالجمهور المصري، متوجهة بالشكر إلى وزيرة الثقافة والقائمين على المهرجان.

ظهرت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، قبل قليل، للرد على منتقدي حلاقة شعرها مؤخرا.

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلها الغنائي بموسم الجيمرز على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الحفل بإطلالة رياضية، خفيفة، حيث ارتدت ترينج رياضي أسود اللون، وكوتشي أبيض.

ظهر الفنان حسام حبيب، مع زوجته، الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حفلها الليلة، الجمعة، 25 أغسطس، على مسرح محمد عبده أرينا، في موسم الجيمرز، بالعاصمة السعودية الرياض.