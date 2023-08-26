اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في التفاضل والتكامل

يواصل طلاب المعاهد الأزهرية، اليوم السبت 26 أغسطس، أداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية، امتحانات الدور الثاني، في مادة التفاضل والتكامل، ومادة النحو، للقسم العلمي.

بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي، امتحانات الدور الثاني، في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، وأن الأزهر يعول عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت 19 /8 /2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28 /8 /2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.