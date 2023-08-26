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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حدث ليلاً| المستشار ناجي شحاتة: «خلية الماريوت» عملية تجسس عالية التقنية..انخفاض أسعار الدواجن والبط ..شريف منير يدافع عن ابنته: اللوك عجبنى

الدواجن
الدواجن

نشر موقع صدى البلد الاخبار عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي: 

ضبط 15 طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية فى حملة بالقليوبية

 

شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مكبرة وذلك في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار.

 

صور بر الوالدين بعد وفاتهما.. كيف تكون الطريقة؟

 

يعتبر بر الوالدين، حق أصيل لهما في حياتهما، ويمتد هذا الحق في بر الوالدين بعد وفاتهما أيضا، فلا يتوقف بمجرد الوفاة.

 

المستشار ناجي شحاتة: «خلية الماريوت» عملية تجسس عالية التقنية.. أدرت جلسات محاكمة الإخوان بـ "حزم”.. وقرأت الفاتحة على روحي بعد حكم اقتحام سجن كرداسة

 

استضاف الإعلامي محمد الباز، المستشار ناجي شحاتة  رئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز.

 

خطوات الحصول على معاش استثنائي | تفاصيل

 

يبحث الكثير من المواطنين من هم على المعاش عن طريقة لزيادة معاشاتهم او الحصول على معاش استثنائي ، وفى السطور التالية نوضح طريقة الحصول على معاش استثنائي ، ومن المستحقين له وطريقة الحصول عليه من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

 

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

 

انخفضت  أسعار الدواجن اليوم السبت بشكل  ملحوظ بالأسواق ، ويرجع ذلك إلي انخفاض أسعار  أسعار الأعلاف بالأسواق خلال الأسبوع الماضي بقيمة تتراوح بين 1500 و2000 جنيه، مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، وفقا  لاتحاد منتجي الدواجن

 

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

 

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا بعد أخر قفزة والتي صعدة بقوة بأسعار المعدن الأصفر ، خاصة اكثر ما يبحث عنه الراغبون في الشراء وهو عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة.

 

مع ارتفاع درجات الحرارة.. طرق الحفاظ على الأجهزة وتجنب الحرائق |انفوجراف

 

وضعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة نصائح للوقاية من حدوث حرائق، وذلك ضمن دورها فى حماية المواطنين وممتلكاتهم .

 

أمريكا تدين حالات العنف ضد النساء المرتبطة بالدعم السريع في السودان

 

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، تقارير وقوع انتهاكات وحالات عنف ضد النساء في السودان الغارق في الحرب منذ أشهر.

 

راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمركز شباب قرية كفر منصور

 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمركز شباب قرية كفر منصور ومدينةطوخ في محافظة القليوبية.

 

تحت تأثير البنج.. شاب من سلطنة عمان يفاجئ الجميع بحديثه عن أمه| ماذا قال؟

 

خطف أحد الشباب القلوب بحديثه بينما كان تحت تأثير البنج بأحد المستشفيات، حيث أسر القلوب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد ما تم نشر مقطع فيديو له، بينما كان يتحدث عن والدته، فما قصته؟. 

شريف منير يدافع عن إبنته: اللوك عجبنى ومبسوط منها.. بصوا على عليتكم

 

دعم الفنان شريف منير ابنته أسما شريف منير ، بعد ان قامت بقص شعرها خلال الساعات الماضية ، مما جعلها تتعرض لبعض الانتقادات.

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