أكثر من 15 مليار دولار.. تسويق السياحة الثقافية بالصعيد تشيد بتعامل الدولة

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن الأقصر تشهد إقبال سياحي كبير الفترة الحالية، وذلك امتدادا للعام الماضي، حيث حققت السياحة الثقافية بالأقصر والسياحة بكشل عام أكثر من 15 مليار دولار.

وأضاف "محمد عثمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن العام الماضي كان مثاليا، من حيث عدد السائحين، وذلك بفضل الاستقرار التي تشهده مصر، متابعا: لأول مرة منذ فترة كبيرة لا نشهد فترة ركود مابين فصلي الصيف والشتاء.

واسترسل: التدفق السياحي للعام الحالي يزيد عن الماضي بفارق 22%، بالإضافة إلى تنوع المنتج السياحي، من دول العالم أجمع.

وشدد على أن جودة الطرق واحدة من أهم أسباب جذب السياحة الثقافية في مصر، منوها بأن افتتاح طريق الكباش، كا بمثابة مفتاح سر لعودة السياحة الثقافية.

ولفت إلى أن طريق الكباش أصبح أيقونة لبيوت الأزياء العالمية، بالإضافة إلى أن تحويل الأقصر وأسوان إلى مدن خضراء، ساهم كثيرا في جذب السياحة.