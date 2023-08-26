وزير الخارجية الجزائري يصل غانا لبحث أزمة النيجر

وصل أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري، اليوم السبت إلى العاصمة الغانية أكرا، في ختام جولته الأفريقية التي شملت نيجيريا وبنين.

وقالت وسائل إعلان جزائرية، إن رئيس غانا نانا أكوفو أدو كان في استقبال "عطاف"، الذي نقل له تحيات أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،ج وأبلغه رسالة حول الأزمة في النيجر وآفاق تكثيف وتوحيد الجهود لترقية أسس حل سلمي يجنب هذا البلد ودول المنطقة تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.

وقالت "الإذاعة الجزائرية" إن الرئيس الغاني أثني على دور الجزائر الهام والمساعي الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة في النيجر.