رسميا … دكرنس يضم كريم بدير لمدة موسمين

نجح نادي دكرنس بقيادة المهندس خضر إبراهيم في التعاقد مع كريم بدير لاعب المنصورة ومنتخب السويس السابق لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من دوري المحترفين .

ووقع كريم بدير علي عقود الانضمام رسميا لنادي دكرنس لمدة موسمين في صفقة استفاد منها نادي منتخب السويس ماديا ليصبح رسميا في صفوف دكرنس خلال الموسم الجديد.

ووقع كريم على عقود الانضمام رسميا لنادي دكرنس لمدة موسمين بعد حسم كل الاتفاقات المالية الخاصة بالصفقة.



ويعد كريم بدير من أبرز لاعبي خط الوسط بالقسم الثاني بشكل عام ولعب كريم لعديد من الأندية منها وادي دجلة ولعب أيضا بصفوف نادي بلدية المحلة وزد اف سي والمنصورة ومنتخب السويس ،قبل أن ينضم مؤخرا لنادي دكرنس بدوري المحترفين الجديد .