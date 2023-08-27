عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. متى يتم رفع القيد عن الفريق الأول؟

الزمالك
الزمالك

انتهاء أزمة إيقاف القيد قريبا.. وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق، بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، بشأن أزمة إيقاف القيد عن النادي ومصير زيزو وفتوح.. فماذا قال؟.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم مؤخرا باستقالته، على خلفية الأزمات التي ضربت القلعة البيضاء، حيث تولت شئون النادي لجنة ثلاثية لحين إجراء انتخابات.

أبرز أسباب استقالة المجلس السابق، هي عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك والأزمات المالية بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك، وعدم الاستجابة لمبادرة لم الشمل، وكذا أزمة إيقاف القيد عن الفريق.

أوسوريو يصدر فرمانًا ببقاء عبد الله جمعة في الزمالك

الكشف عن موعد رفع الحجز على أرصدة الزمالك.. تفاصيل

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

حارس الأهلي السابق: إمام عاشور سيساهم في ضعف الزمالك بالموسم الجديد

الزمالك يهزم مضر السعودي ويتأهل لنهائي البطولة العربية لليد

حازم إمام يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ما سبب إيقاف القيد عن الزمالك؟

يعاني الزمالك من عدة أزمات بسبب إيقاف القيد لعدم تسديد الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة والمقدرة بـ 1.5 مليون دولار، بالإضافة للغرامة المستحقة للاعب بنجامين اشيمبونج والمقدرة بـ 270 ألف دولار، وعدم إبرام أي صفقات للموسم الجديد.

وهناك أيضا المستحقات المتأخرة للفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة أوسوريو، كما أن جميع الفرق الرياضية في النادي لها مستحقات متأخرة.

حل أزمة إيقاف القيد قريبا

قال حازم إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج «جمهور التالتة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «الحل الوحيد حاليًا حتى يخرج الزمالك من أزمته، هو تضافر الناس كلها حول نادي الزمالك».

وأضاف: «أنا أعلم علم يقين إن في ناس محبة لنادي الزمالك بتجمع فلوس غرامة شيكابالا، لدفعها لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وخلال أسبوع سيتم حل أزمة إيقاف القيد عن الزمالك».

وتابع: «في زملكاوية كتير عاوزين يساعدوا النادي، وأنا اجتمعت مع ناس منهم، حتى يخرج الزمالك من تلك الأزمة.. الجلسات مبشرة ويتم حاليًا تجميع مبلغ الغرامة وإن شاء الله خلال أسبوع الأمور تتضح بشكل أكبر».

ماذا عن زيزو وفتوح؟

في سياق متصل، علق حازم امام، على أنباء رحيل ثنائي الفريق الأول الكروي بالزمالك احمد فتوح، واحمد زيزو، مؤكدا أنه يجب على الفارس الأبيض المحافظة على القوام الأساسي، للتتويج بالبطولات بالموسم الجديد.

وشدد على انه يؤيد قرار استمرار زيزو ومحمود شيكابالا قائد الأبيض، وكل القوام الأساسي يستمر، وفتوح من أبناء النادي، مشيرا إلى أن فتوح أفضل ظهير أيسر فى افريقيا، والقلعة البيضاء عملت فتوح وزيزو وشيكابالا، وصنعتنا جميعاً.

وتابع: "لازم تشيل جميل الزمالك فوق دماغك وانا عارف إنه هيقدر ده، متمنياً استمرار فتوح وزيزو".

الزمالك اخبار الزمالك حازم امام الدوري المصري صفقات الزمالك الميركاتو الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

موضوعات متعلقة

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

شوبير يثير الجدل بشأن أنباء انتقال زيزو وفتوح للأهلي

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

عبدالجليل: لاعبو المنتخب الأوليمبي رجالة.. وأتمنى وجود صلاح وفتوح معهم في الأولمبياد

اللي عنده زيزو وفتوح مايخافش| طارق السيد يحتفل بفوز الزمالك

شيكابالا يتسبب فى إيقاف القيد .. أرشيف أحكام الزمالك بـ سجلات الفيفا

صلاح: حزنت لرحيل سيف جعفر.. وفتوح يعشق الزمالك ويحتاج للتقدير

ترشيحاتنا

أحمد قندوسي يقترب من سيراميكا كليوباترا

مختار مختار: كان لدي تحفظ على صفقة إمام عاشور في الأهلي

اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في غرب بيت لحم

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجه رئاسي بتطوير صناعة الحديد والصلب

إصابة العشرات في انفجارين بمحطة وقود في رومانيا

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. متى يتم رفع القيد عن الفريق الأول؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ