بشرى سارة لجماهير الزمالك.. متى يتم رفع القيد عن الفريق الأول؟

انتهاء أزمة إيقاف القيد قريبا.. وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق، بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، بشأن أزمة إيقاف القيد عن النادي ومصير زيزو وفتوح.. فماذا قال؟.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم مؤخرا باستقالته، على خلفية الأزمات التي ضربت القلعة البيضاء، حيث تولت شئون النادي لجنة ثلاثية لحين إجراء انتخابات.

أبرز أسباب استقالة المجلس السابق، هي عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك والأزمات المالية بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك، وعدم الاستجابة لمبادرة لم الشمل، وكذا أزمة إيقاف القيد عن الفريق.

ما سبب إيقاف القيد عن الزمالك؟

يعاني الزمالك من عدة أزمات بسبب إيقاف القيد لعدم تسديد الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة والمقدرة بـ 1.5 مليون دولار، بالإضافة للغرامة المستحقة للاعب بنجامين اشيمبونج والمقدرة بـ 270 ألف دولار، وعدم إبرام أي صفقات للموسم الجديد.

وهناك أيضا المستحقات المتأخرة للفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة أوسوريو، كما أن جميع الفرق الرياضية في النادي لها مستحقات متأخرة.

حل أزمة إيقاف القيد قريبا

قال حازم إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج «جمهور التالتة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «الحل الوحيد حاليًا حتى يخرج الزمالك من أزمته، هو تضافر الناس كلها حول نادي الزمالك».

وأضاف: «أنا أعلم علم يقين إن في ناس محبة لنادي الزمالك بتجمع فلوس غرامة شيكابالا، لدفعها لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وخلال أسبوع سيتم حل أزمة إيقاف القيد عن الزمالك».

وتابع: «في زملكاوية كتير عاوزين يساعدوا النادي، وأنا اجتمعت مع ناس منهم، حتى يخرج الزمالك من تلك الأزمة.. الجلسات مبشرة ويتم حاليًا تجميع مبلغ الغرامة وإن شاء الله خلال أسبوع الأمور تتضح بشكل أكبر».

ماذا عن زيزو وفتوح؟

في سياق متصل، علق حازم امام، على أنباء رحيل ثنائي الفريق الأول الكروي بالزمالك احمد فتوح، واحمد زيزو، مؤكدا أنه يجب على الفارس الأبيض المحافظة على القوام الأساسي، للتتويج بالبطولات بالموسم الجديد.

وشدد على انه يؤيد قرار استمرار زيزو ومحمود شيكابالا قائد الأبيض، وكل القوام الأساسي يستمر، وفتوح من أبناء النادي، مشيرا إلى أن فتوح أفضل ظهير أيسر فى افريقيا، والقلعة البيضاء عملت فتوح وزيزو وشيكابالا، وصنعتنا جميعاً.

وتابع: "لازم تشيل جميل الزمالك فوق دماغك وانا عارف إنه هيقدر ده، متمنياً استمرار فتوح وزيزو".