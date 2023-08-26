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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المراكز التكنولوجية بقنا تنهى 531 ألف معاملة

اجتماع المراكز التكنولوجية
اجتماع المراكز التكنولوجية

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، إن المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا نجحت خلال الفترة الماضية في استقبال أكثر من 531 ألف معاملة، تم إنهاء عدد كبير منها، وجارى إنهاء المعاملات المتبقية فور استيفاء الأوراق المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة، برئاسة نائب محافظ قنا، لمتابعة جهود أعضاء اللجنة، ومستوى أداء المراكز التكنولوجية طبقا لتقارير اللجنة، وبحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة.

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استعرض نائب محافظ قنا، التقارير التى أعدها أعضاء اللجنة حول مستوى آداء المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لمدن المحافظة، والمدد الزمنية للمعاملات المختلفة التى يقدمها المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وذلك من خلال الزيارات الدورية التى يقوم بها أعضاء اللجنة لتلك المراكز، والتى تضمنت بعض الملاحظات اللوجيستية والفنية.

ووجه عمر، بسرعة تلافى تلك الملاحظات، وتذليل كافة العقبات لتحسين مستويات الأداء داخل المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وأكد نائب محافظ قنا ، أهمية استمرار متابعة المراكز التكنولوجية وتلافى أى ملاحظات يتم رصدها، للوصول إلى مستوى أداء مثالى لتلك المراكز، وضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الخارجية التي لها دور في استخراج الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملات المسجلة على منظومة المراكز التكنولوجية، لضمان عدم تجاوز المدة الزمنية المقررة لكل معاملة، بما يساهم في تحقيق معدلات أداء عالية.

كما وجه عمر، بزيادة عدد العاملين المكلفين بإدخال البيانات في المراكز التكنولوجية، لإنهاء تسجيل جميع ملفات الكم المتراكم على المنظومة، لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن من المحليات، وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها.

اجتماع المراكز التكنولوجية

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قنا المراكز التكنولوجية التحول الرقمي الملاحظات اللوجيستية خدمات مميزة للمواطنين المحليات

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