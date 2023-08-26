بشرى سارة.. 625 جنيها منحة دورية لكل أسرة | اعرف الشروط

تقدم الدولة كافة سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجا من خلال شبكات الحماية الاجتماعية والتي من بينها صرف منحة شهريا لكل أسرة تحت مظلة معاش تكافل وكرامة .

منحة شهرية لكل أسرة



وتمنح الدولة منحة دورية " معاش تكافل وكرامة " لمستحقيه من الأسر محدودة الدخل والتي يكون لها اطفال كما يكون الأطفال فوق سن 6 سنوات مسجلين في مراحل التعليم المختلفة، ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.



ويستهدف معاش كرامة كبار السن ممن تجاوزوا عمر الـ 65 عاما، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة أكثر من 50% بشهادة من الكميسون الطبي.



معاش تكافل وكرامة



وتدعم الدولة المواطنين تحت شبكات الأمان الاجتماعي بدعم شهري يبلغ 625 شهريا والتي تأتي تحت مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل.

ويسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة الحصول والحالات التى يحق لها صرف معاش تكافل وكرامة خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم النقدي لتكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من ابريل الماضي.

فئات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة

- المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا

- الأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدين بالتعليم

- الأيتام من بين الفئات التي يمكنها الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ذوي الاحتياجات الخاصة

- الأرامل والمطلقات أيضا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

- أصحاب الأمراض المزمنة وأيضا كبار السن

زيادة تكافل وكرامة 25%



وفى إطار دعم المواطنين وتقديم الحماية الاجتماعية لهم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت سابق بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣ الماضي.



وتأتي قرارات الرئيس السيسي بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة "بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل الماضي فى إطار المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة.



ويتم منح الأسر الأكثر احتياجا منحة شهريا والتي لا يوجد لها دخلًا ثابتًا،" معاش تكافل وكرامة" ، حيث تستهدف الحكومة دعم الأسر الفقيرة، عبر زيادة عدد المستفيدين من البرنامج.

وبدأت الحكومة في منح المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2023 زيادة مالية تقدر بنحو 25%، وذلك بهدف زيادة الدخل، في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وتطلقها الحكومة على مدار الفترة الأخيرة، بتوجيهات رئاسية.

وتبلغ قيمة المنحة الدورية للأشخاص المستفيدون من تكافل وكرامة كمتوسط الصرف للأسرة المستفيدة، وبعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 25% يصل قيمة الدعم 625 جنيها.

مميزات كارت ميزة البنكية



- يستطيع حامل بطاقة ميزة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالحصول علي العديد من المميزات

- يستطيع مستفيد معاش تكافل وكرامة أن يصرف من أي ماكينة صرف وليس مقيدا بمكاتب بريد.

- لا يقتصر مكان الصرف بمحل السكن وهذه ميزة إضافية

- يتيح الكارت لمستفيدي معاش تكافل وكرامة أيضا القيام بكل المعاملات التجارية والحكومية ودفع فاتورة مياه وكهرباء

- الشراء من معاملات تجارية من المولات التجارية

شروط الحصول على منحة شهرية

- ألا يكون أحد أفراد الأسرة المعيلة موظفًا بالحكومة أو القطاع العام، سواء كان الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز

- اشترط القانون للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023، أن يكون المسنين أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام لا ينال الرعاية من الأب أو الأم وإنما من أقاربه بداية من الدرجة الثانية.