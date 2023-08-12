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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار| موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس.. مفاجأة في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت.. 45 مليار جنيه استثمارات بالمنوفية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها  ما يلي :

 

بمجموع 60%.. المعاهد الفنية الصحية الشرطية تطلب شباب وفتيات حاصلين على الثانوية

 

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

 

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023 ، ينتظره المستحقين للدعم النقدي كل شهر ، حيث أن هناك استعدادات وتجهيزات مكثفة للتجهيز لعملية الصرف وتوفير المعاشات بعدة طرق لحماية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد. 

 

الذهب يصعد بقوة.. مفاجأة في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 12 أغسطس

 

اشتعلت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 12-8-2023 ليرتفع سعر الذهب عيار 21 حوالي 150 جنيها دفعة واحدة مسجلا مستوى 2320 جنيه مقابل 2170 جنيه بختام تعاملات أمس الخميس.

 

إغماء الشيخ ماهر المعيقلي في صلاة الجمعة.. رجع يضحك تاني وحالته كويسة

 

شهدت صلاة الجمعة في المسجد الحرام، إغماء الشيخ ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، أحد الحرمين الشريفين.

 

اشتعال أسعار الذهب.. الجرام عيار 24 يلامس 2700 جنيه اليوم السبت

 

اشتعلت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 12-8-2023 ليرتفع سعر الذهب عيار 21 حوالي 150 جنيها دفعة واحدة مسجلا مستوى 2320 جنيه مقابل 2170 جنيه بختام تعاملات أمس الخميس.

 

مرتضى منصور: الزمالك طلب قرض من وزارة الشباب للتجديد للاعبيه

 

حرص المستشار مرتضى منصور على توجيه عده رسائل لجماهير الفارس الأبيض، مشيرًَا إلى أن المجلس الحالى مضطر لطلب قرض من وزارة الشباب والرياضة لحل أزماتة المالية. 

 

45 مليار جنيه استثمارات.. المنوفية تتغير في عهد السيسي.. مشروعات خدمية وتنموية وطبية

 

إنجازات كثيرة شهدتها محافظة المنوفية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في طفرة أثرت علي كافة القطاعات من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف مناحي الحياة كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

 

أجرى عملية جراحية ناجحة.. الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

 

أجرى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عملية جراحية، خلال الساعات الماضية، وانتهت العملية بنجاح.

ويتلقى الدكتور أحمد عمر هاشم، حاليا، الرعاية الطبية للاستشفاء بعد العملية الجراحية الناجحة، والتي أجراها في إحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة.

 

جه من بره ومعرفش يروح لأهله.. الأمن يعثر على أجنبى مشرد بشوارع القاهرة

 

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن البحث عن أحد الأشخاص "من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول" مشرداً فى شوارع مدينة بورسعيد.

بالفحص تبين أن المتغيب حضر إلى البلاد منذ فترة لزيارة أهل والده بمدينة بورسعيد ولم يستدل على مكان تواجده عقب ذلك.

 

منعش ومغذي فى الحر.. طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي

 

تعتبر طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي، من المشروبات الإيطالية السهلة والبسيطة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهي وصفة من المشروبات المنعشة التي يمكن تقديمها في فصل الصيف.

 

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