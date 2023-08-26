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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

واقعة مأساوية.. شاب يقتل زوجة عمه لسرقتها بأسوان

ضبط متهم- ارشيفية
ضبط متهم- ارشيفية

شهدت منطقة الإصلاح التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، واقعة مأساوية حيث أقدم شاب على إنهاء حياة زوجة عمه من أجل سرقتها.

وعن تفاصيل الواقعة فتعود عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان بلاغ يفيد بمصرع سيدة في ظروف غامضة بمنطقة الإصلاح التابعة لمركز كوم أمبو.

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وعلى الفور تم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق، والتي كثفت جهودها من أجل الكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبها.

وشكلت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان فريق بحث على الفور من أجل فك غموض واقعة مقتل ربة المنزل الضحية، حيث تبين عقب استخدام التقنيات الحديثة أن المتهم هو ابن شقيق زوجها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الشاب المتهم بإنهاء حياة زوجة عمه في منطقة الإصلاح التابعة إلى مركز كوم أمبو، وعلى الفور تم عرضه على جهات التحقيق لاستجوابه في الاتهام المنسوب له، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

 

 

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