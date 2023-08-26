ولفرهامبتون يهزم إيفرتون.. وبرينتفورد يتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ولفرهامبتون على مضيفه إيفرتون بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل ساسا كالادزيتش هدف المباراة الوحيد لوولفرهامبتون في الدقيقة 87.

وحصد وولفرهامبتون أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ليحتل المركز الخامس عشر، فيما يحتل إيفرتون المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي نفس الجولة،، تعادل كريستال بالاس مع مضيفه برينتفورد بهدف لمثله.

وتقدم برينتفورد عن طريق كيفن شايد في الدقيقة18 ، قبل أن يدرك يواكيم أنديرسن التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 76.

ورفع برينتفورد رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر.