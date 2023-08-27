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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بخصم 25٪.. دار الكتب والوثائق تشارك في معرض السويس للكتاب بدورته الأولى

معرض السويس للكتاب
معرض السويس للكتاب

تشارك دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الدورة  الأولى من معرض السويس للكتاب الذي افتتحته أمس وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.  

وتطرح دار الكتب والوثائق للمرة الأولى من خلال المعرض "معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية" الذي صدر حديثا عن مركز تحقيق التراث.  كما تشارك الدار بحوالي ٣٠٠ عنوان من إصداراتها المتميزة بنسبة خصم تصل إلى ٢٥% على جميع الإصدارات. ومن أبرز العناوين المشاركة: "وثائق تأميم قناة السويس"، "محاضر دستور ١٩٢٣" من جزئين، "عقد الجمان"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، "محمد علي وعصره"، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.

يقام المعرض على ممشى أهل السويس، ويستمر حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور اسامة طلعت دار الكتب والوثائق القومية معرض السويس للكتاب معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية

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