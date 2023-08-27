احذر.. إضافة الملح في كل وجبة يعرضك للإصابة بهذه الأمراض

توصلت نتائج دراسة إلى أن إضافة الملح إلى كل وجبة يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب والسكتات الدماغية بمعدل يزيد قليلًا على الخُمس.

وأشارت الدراسة التي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام إلى أن الأشخاص الذين يتبلون طعامهم بالملح بشكل دائمًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب بنسبة 22% من أولئك الذين يستخدمون الملح بشكل نادر أو لا يستخدمونه أبدًا.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على 395682 بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما أن هذه الحالة التي تعرف باسم الرجفان الأذيني (AF) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار خمس مرات، وفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

تذكير صحي

وقال البروفيسور جيمس ليبر، من مؤسسة القلب البريطانية، إن الدراسة كانت بمثابة "تذكير صحي" بعدم استخدام الكثير من الملح.

وقد أظهرت أبحاث سابقة أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني الذي يعرف بأنه اضطراب في ضربات القلب يتسبب في زيادة نبض القلب بسرعة كبيرة، ما يسبب التعب وضيق التنفس والدوخة.

6 جرامات من الملح

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) البالغين بعدم تناول أكثر من 6 جرامات من الملح يوميًا، أي حوالي ملعقة صغيرة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور يون جونغ بارك، من مستشفى جامعة كيونغبوك الوطنية في كوريا الجنوبية: "تشير دراستنا إلى أن انخفاض وتيرة إضافة الملح إلى الأطعمة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني".

وأضاف: "لقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالرجفان الأذيني إلى 1.5 مليون - بزيادة قدرها 50% على مدى السنوات العشر الماضية".