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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 250 من حفظة القرآن الكريم في حفل بالمنوفية

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم

نظم عدد من شباب قرية ميت الواسطي بمركز الباجور في محافظة المنوفية، حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم بالقرية.

وقال محمد ربيع أحد أهالي القرية، أنه يتم تنظيم الحفل للعام الخامس علي التوالي من مجموعة شباب “ كتر خيرك ” والمكونة من 8 أشخاص لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية.

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واضاف، انه يتم عمل مستويات للمسابقة  باسماء شيوخ وشباب راحلين ممن يتسمون بالسيرة الطيبة ، حيث تم تكريم حوالي 250 متسابق المراكز الأولي في كل مستوي مبلغ مالي ودرع تكريم وشهاده تقدير ومصحف.

كما تم إعطاء شهادات تقدير للمشاركين الذي لم يحالفهم الحظ في الفوز ومصحف، وجاءت تكلفة المسابقة حوالي 40 الف من دروع وجوائز مالية وتجهيزات الحفل .

وأقيمت المسابقه هذا العام  بالتعاون مع مركز شباب القرية ميت الوسطي الباجور المنوفية.

مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
مسابقة حفظ القران الكريم
القرآن الكريم المنوفية تكريم حفظة القرآن الكريم تكريم حفظة القرآن محافظة المنوفية مركز الباجور

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