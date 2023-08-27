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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق مخزن أدوية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أدوية الصفدي بطريق العاشر الإسماعيلية. 

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص مقيمين محافظة الإسماعيلية باختناق، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بنشوب حريق بمخزن أدوية الصفدي بدور واحد بطريق العاشر الإسماعيلية وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة والدفع بعدد من سيارات الإسعاف من محافظة الإسماعيلية لنقل المصابين.

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فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخمادة وبالفحص تبين إصابة كلا من "مصطفي س م" 41 سنة و"أحمد م ا" 32 سنة مقيمين محافظة الاسماعيلية مصابين بإختناق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمحيط الحريق. 

فيما أصيب "محمد ك س" 32 سنة مقيم محافظة الإسماعيلية مصابا بإختناق وتم نقله الي مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الامنية الاسماعيلية الحماية المدنية السيطرة على الحريق العاشر من رمضان الشرقية بالعاشر من رمضان حريق مخزن

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