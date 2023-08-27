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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب إفريقيا تكشف عن معايير اختيار الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

حددت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأحد، عددًا من المعايير لاختيار الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس.

وقالت باندور، إن “المعايير المستخدمة لاختيار الأعضاء الجدد تشمل الالتزام بالأفكار التقدمية، واعتراف الأمم المتحدة بأنها "المؤسسة العالمية الرائدة"، والإيمان بالسلام والالتزام بالقانون الدولي".

وأضافت أن المجموعة ركزت على الدول التي "أعربت رسميا عن اهتمامها" بالعضوية.

وأشارت إلى أن “أعضاء مجموعة بريكس لم يناقشوا الحجم المقترح للمجموعة".

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وشددت باندور على أن "قادة دول بريكس قرروا اتباع نهج تدريجي والموافقة على ستة دول كأعضاء كاملين، والـ17 المتبقية كدول شريكة في بريكس".

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