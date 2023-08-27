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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أكل اللحمة نية.. شيف لبناني يتحدى المصريين بطريقة كوميدية| ماذا فعل؟

شيف لبناني
شيف لبناني

أثار شيف لبناني حالة من الجدل والتفاعل بين رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحديه الغريب للمصريين في فيديو، تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية.. فما القصة؟

بالبحث عن الفيديو المتداول، تبين أن صاحبه شيف لبناني يدعى جعفر نابلسي، معروف بطريقته الاستعراضية في تحضير الأكل على طريقة الشيف بوراك.

شيف لبناني يتحدى المصريين

نشر جعفر نابلسي، فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، موجها حديثه للمصريين، قائلا: "هذا الفيديو للمصريين اللي بيطلعوا علينا اشاعات إن اللبنانيين بياكلوا اللحمة نية.. تعالوا نشوف".

الشيف اللبناني كان بحوزته قطعة لحم كبيرة من الكبد وكذا لحم أبيض وكلاهما ني، حيث قام بتقطيعهم قطع صغيرة تمهيدا لطيهم خلال الفيديو، إلا أنه لم يفعل ذلك بعد الانتهاء من تقطيعهم.

قام نابلسي بتقسيم اللحم إلى جزئين منفصلين على الطاولة، جزء به قطع الكبد الني والآخر به قطع اللحم الأبيض، وعلى عكس المتوقع، أحضر الشيف رغيف خبز ثم شرع في تناول اللحم الني خلال الفيديو.

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تناول الشيف اللبناني، قطعة من الكبد ثم أخرى من اللحم الأبيض وقم بوضع الملح عليهما في قطع رغيف ثم أكلها واحدة تلو الأخرى خلال الفيديو، بطريقة كوميدية أكد خلالها شائعات تناول اللحم الني من قبل اللبنانيين.

تحدي الشيف اللبناني 

حصد الفيديو ملايين المشاهدات، حيث تم التفاعل مع من قبل اللبنانيين والمصريين وتم تداوله عبر انستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تحدي تناول اللحم الني

ينصح الأطباء دائما بعدم تناول لحوم نيئة ويشددون على ذلك حتى لا يصاب الإنسان بالبكتيريا المميتة، حيث يسبب اللحم الني أمراضا معوية خطيرة، مثل التسمم الغذائي، نظرا لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا.

رغم ذلك هناك العديد من التحديات الخاصة بتناول اللحم الني، حيث سبق وقام يوتيوبر أمريكي بتناول اللحم الني لمدة 78 يوما في محاولة لمعرفة كم يمكنه البقاء على قيد الحياة بهذا النظام الغذائي.

سعى اليوتيوبر الأمريكي، الذي لم يذكر اسمه إلى توثيق تجربته بإنشاء حساب على انستجرام باسم (rawmeatexperiment)، حيث نشر خلاله فيديوهات يومية خلال تناوله اللحم النيء.

تمكن الرجل من أكل طعامه غير المطبوخ لمدة 78 يوما على التوالي، حيث شملت اللحوم، صدور الدجاج وشرائح اللحم وقطع من لحم سمك أبو سيف، مؤكدا أنه مستمر في ذلك حتى لو "توفي متأثرا بالبكتيريا".

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