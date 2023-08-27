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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية جديدة.. شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين، أنظار متابعيها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وبدت ميرنا نور الدين في الصور بإطلالة رياضية متميزة، مرتدية بادي كت وبنطال ليجن أسود اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وشاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وفي سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو “الكتيبة 101”، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٢٧_٢٣٠٨٠٢

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