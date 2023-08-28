باكستان.. إسقاط تهمة القتل عن عمران خان

أسقطت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، اتهامات القتل الموجهة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال نعيم بانجوثا محامي عمران خان، على منصة "إكس" "الحمد لله"، مضيفا أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة بقتل مدعيه محام في مدينة كويتا الجنوبية.

ويواجه خان، الذي اتُهم بالقتل في يونيو الماضي، أكثر من 100 قضية منذ الإطاحة به في تصويت برلماني على الثقة في أبريل 2022.

ومن المقرر أيضًا أن تصدر المحكمة العليا في إسلام آباد، اليوم الاثنين، حكمًا في الاستئناف الذي قدمه خان سعيًا لتعليق إدانته في قضية الفساد.

وحُكم على خان ، 70 عامًا ، بالسجن ثلاث سنوات من قبل محكمة جلسات في 5 أغسطس لإخفائه عائدات بيع هدايا الدولة (توشاخانا).

وقد أدين بارتكاب ممارسات فاسدة بإخفاء الفوائد التي حصل عليها من الخزانة الوطنية عن عمد.