حوافز المشروعات الصناعية الاستراتيجية المقدمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، "فيديوجراف" تفصيليًا عن حوافز للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية.

وجاءت حوافز للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، كالآتي:-

إعفاء 5 سنوات من الضرائب كافة عدا القيمة المضافة للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.

اشتراط تنفيذ المشروعات في مدة أقصاها 3 سنوات وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

مد الإعفاء 5 سنوات لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.

إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له