عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حوافز المشروعات الصناعية الاستراتيجية المقدمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

حوافز للمشروعات
حوافز للمشروعات الصناعية الاستراتيجية

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، "فيديوجراف" تفصيليًا عن حوافز للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية.

وجاءت حوافز للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، كالآتي:-

إعفاء 5 سنوات من الضرائب كافة عدا القيمة المضافة للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.

اشتراط تنفيذ المشروعات في مدة أقصاها 3 سنوات وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

مد الإعفاء 5 سنوات لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.

إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له

حوافز للمشروعات الصناعية الاستراتيجية المشروعات الصناعية الضرائب صناعات استراتيجية تنفيذ المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

خاص.. رئيس بشكتاش يؤكد انسحاب الأهلي من مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي السوبر الأفريقي

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

ترشيحاتنا

بريكس يغير مسار سد النهضة.. علام تتفاوض مصر وكيف تنتهي هذه الجولة؟

متنكر في زي منقبة .. جريمة بمحل ذهب بالإسماعيلية

رئيس الوزراء يتابع جاهزية المدارس .. وبشري لطلاب الدور الثاني بالثانوية

لمدة عقد كامل.. السويد تتهم رجلاً بجمع معلومات لصالح روسيا

وزير التعليم لمدبولي: إنشاء مدرسة للعباقرة لاستثمار قدرات الموهوبين والنابغين

الواد خرج ومرجعش.. تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد بائع خردة بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل| علامات مبكرة لسرطان القولون.. لا تجهلها

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية|شاهد

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ