رحاب الجمل ترد بقوة على شائعة مشاركتها فى "مستر إكس" بالصدفة.. خاص

ردت الفنانة رحاب الجمل، على الشائعات التى كانت تحيطها أثناء مشاركتها فى فيلم "مستر إكس" حيث قيل أنها كانت بالصدفة.

وقالت رحاب الجمل، فى تصريح لصدى البلد: كل ما تردد غير صحيح، أتعبر من أولى الفنانينات اللاتى شاركن فى العمل، وكنت وقتها أصور عملا فى لبنان، وحدثنى أحمد فهمى حيث قال لى هناك فيلم "مستر إكس" ونقوم حاليا بكتابته وهناك شخصية تناسب معك وهى "معاصى"، ووافقت على الفور، ولكن لم يكن مشاركتى صدفة فى العمل.

رحاب الجمل وفيلم بلوموندو

وتشارك حاليا رحاب الجمل فى فيلم بعنوان "بلوموندو" والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد ،هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد فيديو من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

وظهر حسن الرداد من كواليس فيلم “بلوموندو” وهو يرتدي قميصا بألوان متعددة، وعلق كاتبًا: “من كواليس فيلم بلوموندو صيف 2023”.

وأعلن الفنان حسن الرداد عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "أول يوم تصوير فيلم الكوميديا #بلومنوندو صيف 2023".