جنازة شعبية في وداع أب ثلاثيني حزنا على فراق طفليه بكفر الزيات

شيع المئات من الأسر والعائلات في مراسم تشييع جثمان الاب الشاب الثلاثيني الذي لم يتجاوز عمره سوى 32 سنة في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية ودفن بمقابر أسرته بجوار طفليه .

وكانت مدينة كفر الزيات شهدت استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة الشاب "حماده يسري خليل " حزنا وفاة طفليه رضيعين إثر مرورها بوعكة صحية في اقل من 24 ساعة الأمر الذي أصاب الاب بحالة من صدمة نفسية نتج عنها هبوط حاد في الدورة الدموية تسببت في حدوث أزمة قلبية أطاحت بحياته في الحال .

كما نعى زملاء الشاب الفقيد رحيله عبر صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي تضامنت عبارات الترحم علي رحيله المفاجئ أهمها "مات اخونا وعشرة السنين وربنا يرحمه ويرحم ولاده يارب العالمين" .

الجدير بالذكر أن مراسم تشييع الجنازة انطلقت عقب صلاة العصر في مشهد مأساوي بمشاركة أسرة الشاب وأقاربه وجيرانه والعديد من كبار الأسر والعائلات بالمدينة وأقاموا الدعوات والصدقات الجارية علي أرواح الراحلين .

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