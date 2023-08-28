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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرانكلين .. أول إعصار كبير يضرب المحيط الأطلسي لموسم 2023‎

أرشيفية
أرشيفية

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الاثنين إن الإعصار "فرانكلين" زادت قوته إلى الفئة الثالثة من الأعاصير، ليصبح بذلك أول إعصار كبير في المحيط الأطلسي لموسم 2023.

وأضاف المركز ومقره ميامي أن فرانكلين يقع حاليًّا على بعد نحو 810 كيلومترات جنوب غربي برمودا، وهو محمل برياح تقترب سرعتها القصوى من 185 كيلومترًا في الساعة.

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ومن المتوقع أن يتجه الإعصار "فرانكلين" ليمر بالقرب من برمودا يوم الأربعاء المقبل.

وتعتبر العاصفة المدارية المحملة برياح تزيد سرعتها عن 177 كيلومترا في الساعة أو أعلى إعصارا كبيرا.

وتوضح خريطة للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن من المتوقع أن يبتعد فرانكلين عن الساحل الشرقي  للولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة لكنه سيمر بالقرب من جزيرة برمودا يوم الأربعاء.

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