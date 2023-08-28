أمين عام تحالف الأحزاب لـ صدى البلد: دعمنا للرئيس السيسي مستمد من الشارع

أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، أن التحالف طالب من الرئيس السيسي الترشح وخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها قبل 10 سنوات والتي شملت كل ربوع مصر، مضيفًا أن دعم التحالف لترشيح "السيسي" في الانتخابات المقبلة، جاء مستمدًا من الشارع المصرية.

وأضاف "مطر" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه خلال مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالت التنمية مصر طولا وعرضًا، وحققت الدولة إنجازات في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن حرص التحالف على استكمال تلك الإنجازات دفعنا لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

نجاحات وانعكاسات كبيرة على حياة المواطنين

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أنه خلال 10 سنوات، نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي في القضاء على الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وبالتوازي نجحت في تحقيق التنمية بعد إطلاق العديد من المشروعات التنموية التي حققت نجاحات وانعكاسات كبيرة على حياة المواطنين.

وقال النائب تيسير مطر، إن تحالف الأحزاب المصرية، يتطلع لاستكمال مكتسبات الجمهورية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى تتحقق طموحات وتطلعات الشعب المصري.

تحالف الأحزاب المصرية يطالب السيسي بالترشح

طالب تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه التحالف شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء 40 حزبا سياسيا والأعضاء بالتحالف بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

واستعرض المؤتمر الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية، حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة.