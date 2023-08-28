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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بهذه الخطوات.. أحمي عينك من حرارة الجو والاتربة طول الصيف

نصائح حول كيفية الحفاظ
نصائح حول كيفية الحفاظ على صحة العين خلال الصيف

مع إرتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ،ومع الغبار والأتربة والحرارة المرتفعة فترة طويلة يتعرض البعض للاصابة بأمراض العيون مثل التهابات العين والجفاف وحساسية العين ، مما يؤثر بشكل كبير  على صحة العين والرؤية..نقدم في هذا التقرير نصائح حول كيفية الحفاظ على صحة العين  خلال الصيف وفقا لموقع Topsante

 

نصائح حول كيفية الحفاظ على صحة العين  خلال الصيف:

 

- الحرص على ارتداء نظارات واقية في المسبح لاحتوائه على حمض الهيدروكلوريك والكلور، والذي يمكن أن يؤدي إلى تطوير التهابات العين، تهيج القرنية وزيادة في إفرازات الدموع.

- الحرص على ارتداء النظارات الشمسية فالتعرض لأشعة الشمس قد يسبب حروقاً شديدة لسطح العين ويصاحبها ألم شديد، حكة واحمرار مع ضبابية الرؤية.

⁃ من الضروري استخدام قطرات العين للحفاظ على عيون رطبة خلال فترة الصيف.

⁃ الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات لتعزيز صحة العين ،فهناك العديد من الأطعمة الغنية بالموارد الغذائية والتي تقلل من فرص إصابتك بأمراض العيون مثل: الجزر، البروكلي، السبانخ، الأسماك والفواكه.

⁃ ينصح أطباء العيون بالحد من التدخين للحفاظ على صحة وسلامة العينين،يمكن أن تؤدي السجائر إلى مشكلات وأمراض عديدة بالعين قد تصل إلى الإصابة إعتام عدسة العين وارتفاع ضغط الدم .

⁃ الحفاظ على نظافة اليدين للحمايه من الأمراض المعدية  لصحة العين، من الأخطاء الشائعة فرك العين، مما قد يؤدي إلى إصابة العين بالعدوى.

⁃ الحرص على تناول فيتامين E لأن يساهم فيتامين E مع بعض العناصر الغذائية الأخرى في إبطاء عملية التنكس البقعي المرتبط بالتقدم العمر، كما يمنع الإصابة بالمياه البيضاء.
- الاكثار  من تناول البروكلي حيي يحتوي على مزيج جيد من المواد الغذائية المهمة لصحة العين، منها بيتا كاروتين وفيتامين C وفيتامين E، علاوة على العديد من المواد المضادة للأكسدة .
- الخضراوات الورقية الداكنة: تذخر بفيتامينيْ C وE والكاروتينات المعروفة باسم "اللوتين" و"الزياكسانثين" والتي تحد من خطر الإصابة بأمراض العيون المزمنة مثل التنكس البقعي والمياه البيضاء، كما أنها تحمي الشبكية من الضوء الأزرق الضار.

- السلمون: تحتاج شبكية العين إلى الأحماض الدهنية أوميجا 3 لكي تؤدي وظيفتها بشكل صحيح.

⁃ توجد الأحماض الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة وفواكه البحر. ويحمي حمضا "DHA" و"EPA" من التنكس البقعي والمياه الزرقاء.

- البطاطا الحلوة: الثمار البرتقالية مثل البطاطا الحلوة والجزر والشمام والمانجو والمشمش، وتحتوي على كمية كبيرة من البيتا كاروتين التي تساعد العين على التكيف مع الظلام، وحمايتها من "العشى" كما أن البطاطا الحلوة تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C وكمية قليلة من فيتامين E.

- البيض: يمتاز صفاره بأنه غني بالكاروتينات، لذا فهو مفيد لصحة العين.

- اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والمحار: يعد الزنك من العناصر الهامة لنقل فيتامين A لشبكية العين، وهو العنصر الهام لبناء صبغة الميلانين الواقية.

- الفاصولياء والبقوليات: يمكن للنباتيين الحصول على الزنك من الحمص واللوبياء والفاصولياء والعدس.

- القرع العسلي: يمتاز بأنه غني بالكاروتينات، وبفيتامين C و A والأحماض الدهنية أوميجا 3.

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صحة العينين امراض العيون حساسية العين الغبار والأتربة الصيف الحرارة المرتفعة

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