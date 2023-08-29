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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. 4 طائرات إف-16 إسرائيلية هاجمت مطار النيرب

غارات اسرائيلية على
غارات اسرائيلية على سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن 4 طائرات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية هاجمت مطار النيرب في سوريا من البحر الأبيض المتوسط.

وقال كوليت: "هاجمت 4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 28 أغسطس، من الساعة 4.20 إلى 4.27، من البحر الأبيض المتوسط، دون دخول المجال الجوي السوري، البنية التحتية لمطار النيرب".

وأشار إلى أنه نتيجة للغارة الجوية الإسرائيلية، تعرض المطار لأضرار جزئية، ولم يتعطل عمله.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في وقت سابق تقارير إعلامية، تفيد بأن إسرائيل نفذت 25 هجوما على الأراضي السورية منذ بداية العام 2023.

ووفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن "المرصد السوري"، فإن 18 من هذه الهجمات كانت جوية، و7 منها كانت أرض-أرض، وقد أصابت 60 هدفا في جميع أنحاء سوريا.

الأراضي السورية البحر الابيض المتوسط البنية التحتية البحر الأبيض المجال الجوي السوري

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