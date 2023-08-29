خالد عكاشة: الإخوان خططت لاستغلال الفوضى في 28 يناير 2011

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه قبل أيام قليلة من يوم الجمعة 28 يناير 2011 كانت بعض مكونات المعارضة والكيانات السياسية ومنها جماعة الإخوان الإرهابية رتبوا لتظاهرات 28 يناير 2011 وكان هذا الأمر معلنا من أجل زيادة الحشد.

خالد عكاشة يكشف تفاصيل حول ثورة 2011

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "يبدو أن جماعة الإخوان استغلت هذا الأمر وبدأت تبني هذا الأمر ستكون هناك حالة من الفوضى إن نزل المواطنون إلى الشارع، وبالتالي، فإنها ستستغل الفوضى لاقتحام السجون وخراج السجناء منها".

وتابع رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "الجهاز الأمني قام بعملية اعتقال قانونية لأعضاء مكتب الإرشاد عندما سجل مجموعة من المكالمات لهم عندما اتفقوا على أنهم موجودون في أحداث يوم الجمعة، وفي يوم الخميس قُبض عليهم وانضموا إلى بقية عناصر الإخوان في وادي النطرون".