محافظ الوادي الجديد يشهد توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين المحافظة والبنك والذي وقعته السيدة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ خالد السيد رئيس قطاع أمناء الاستثمار والأستاذ سعد محي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

جاء ذلك من اجل توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعي أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين.

وأكد المحافظ تقديره للتعاون المثمر والدائم مع البنك الأهلي كشريك وطني في العديد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن البروتوكولين يهدفان إلى توفير كافة التسهيلات الائتمانية للعملاء المستفيدين ( المزارعين ) من تخصيص الأراضي المطروحة من قِبل المحافظة أو من خلال المطور الزراعي لتنفيذ مشروعاتهم و توفير الخدمات الفنية واللوجستية للمشروعات الزراعية المستهدفة.

بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة الإدارة الناجحة للمشروعات والتعامل الناجح مع مؤسسات التمويل.